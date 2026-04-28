Colo Colo dio un paso importantísimo pensando en el Nuevo Estadio Monumental, un proyecto que desde hace un año que ha dado paso lentos, pero seguros, pensando en la renovación total de la casa del Cacique.

Por medio de un comunicado oficial Blanco y Negro confirmó su alianza con la empresa norteamericana Playfly Sports, firma que se encargará de encontrar el ‘naming right’ del nuevo estadio de los albos.

“Playfly Sports aplicará sus herramientas de valoración de la infraestructura en colaboración comercial con el club y los arquitectos del estadio, con el objetivo de garantizar que el desarrollo del recinto y las asociaciones de marca mejoren la experiencia de los aficionados. La renovación del Estadio Monumental busca albergar a 60,000 personas, convirtiéndose así en el estadio más grande de Chile”, detallaron.

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Esta paso dio pie a soltar la imaginación pensando en el rival con que lso albos podrían inaugurar su nueva casa. Acá en RedGol dimos ese paso y directamente fuimos a preguntarle a Gemini, la IA de Google, para que nos de su respuesta.

La IA elige el equipo con el que Colo Colo debe inaugurar su nuevo estadio

Tras el anuncio oficial de este martes 28 de abril de 2026 sobre la alianza estratégica entre Colo Colo y Playfly Sports, se abre un abanico de posibilidades sobre quién será el invitado de honor para la inauguración de la remodelada “Ruca” proyectada para 2030-2031.

Aunque aún no hay un equipo confirmado, los vínculos históricos y el nuevo contexto comercial sugieren los siguientes candidatos ideales:

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1. Peñarol (Uruguay): El invitado por tradición

Es el candidato con más peso histórico. El 30 de septiembre de 1989, Colo Colo inauguró definitivamente el Estadio Monumental con un triunfo 2-1 precisamente ante Peñarol. Repetir este duelo sería un homenaje a las raíces del recinto y a la mística del club.

Colo Colo dio un paso clave pensando en la remodelación del Estadio Monumental. | Foto: Photosport.

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2. Alianza Lima (Perú): El “Clásico de la Hermandad”

La relación entre ambos clubes es única en el continente. Recientemente, en septiembre de 2025, se disputó un amistoso de leyendas catalogado como el “Clásico de la Hermandad” en el mismo Monumental. Dada la cercanía afectiva entre las hinchadas, sería un gesto de unión para estrenar la nueva casa de 60,000 espectadores.

3. Real Madrid (España): El golpe de autoridad global

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Con la llegada de Playfly Sports, empresa experta en conectar clubes con redes globales de marcas, la posibilidad de traer a un gigante europeo crece. Existe el precedente de 1993, cuando el Real Madrid de Iván Zamorano visitó Macul en un amistoso histórico que terminó con triunfo albo por 2-0. Un nuevo enfrentamiento sería el escenario perfecto para mostrar el estadio “más moderno de Chile” al mundo.

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4. Un equipo de la MLS: El sello Playfly

Dado que Playfly Sports tiene su base en Estados Unidos y ha liderado proyectos como el del Real Salt Lake, no sería extraño ver un intercambio con la liga norteamericana. Esto serviría para posicionar el naming right en el mercado internacional, objetivo principal de la consultora.

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