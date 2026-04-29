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Copa Libertadores

U Católica vs Barcelona SC: Formaciones, horario, dónde ver GRATIS y ONLINE la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Los cruzados salen a jugar su tercer compromiso en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Por Patricio Echagüe

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Católica visitará a Barcelona en el Estadio Monumental Banco Pichincha.
© Gemini.Católica visitará a Barcelona en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Universidad Católica sale a jugar su tercer partido en esta Copa Libertadores 2026. En condición de visitantes, los cruzados enfrentarán a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Ecuador.

La UC necesita sumar puntos en este complicado viaje, ya que en su grupo Cruzeiro venció a Boca Juniors en el otro partido e igualó los seis puntos del cuadro xeneize. Más atrás aparece el conjunto chileno con tres, mientras que los ecuatorianos son colistas con cero unidades.

Además, los de Daniel Garnero están urgidos de victorias tras dos amargas derrotas a nivel local, donde cayeron ante Unión La Calera y Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026. Por lo mismo, un triunfo en Ecuador sería el bálsamo perfecto tras semanas complicadas.

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Para este duelo el DT cruzado apostaría por un único cambio respecto al equipo que venció a Cruzeiro en Brasil. El que asoma como titular ahora es Sebastián Arancibia, que entrará por Daniel González en el puesto de lateral derecho.

La posible formación de Universidad Católica ante Barcelona

Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri en delantera.

¿A qué hora y dónde ver EN DIRECTO a Universidad Católica vs. Barcelona SC?

Este compromiso se jugará a partir de las 20:00 hora de Chile en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guaraquil. Lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN 5 o por TV abierta, mediante CHV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:
VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
ENTEL: 66 (HD)CLARO: 55 (SD)
GTD/TELSUR: 27 (SD)
MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
TU VES: 57 (SD)
ZAPPING: 21 (HD)

ESPN 5
VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
Claro:177 (SD) – 477 (HD)
Entel: 218 (HD)
Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
TU VES: 516 (SD)

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Si prefieres, también contará con transmisión de manera ONLINE, mediante el servicio de streaming Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: Pluto TV, app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

Transmisión minuto a minuto del partido:

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El calentamiento de los jugadores cruzados

Resultados dispares antes de este partido

Mientras Católica viene de caer por 1-0 ante la U en el Clásico Universitario 202, Barcelona llega a este duelo tras empatar 1-1 ante Orense en la Liga de Ecuador.

La formación de Barcelona de Guayaquil

Esta es la oncena del cuadro ecuatoriano para recibir a la UC.

Los citados de Barcelona

Estos son los jugadores citados de Barcelona para recibir a la UC en Ecuador.

El parte médico de la UC

Universidad Católica publicó el parte médico del equipo en la antesala de este partido ante Barcelona de Guayaquil.

  • Diego Valencia: cirugía LCA rodilla derecha.
  • Ignacio Pérez: tendinopatía rotuliana.
  • ⁠Tomás Asta-Buruaga: rotura LCA rodilla derecha.
  • ⁠Jeffrey Sekgota: fractura tobillo operada.
  • Nicolás L’Hullier. desgarro isquiotibiales.
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La llegada de la UC al estadio

Los jugadores de Universidad Católica ya están en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

¡ASÍ ESTÁ LA TABLA!

A minutos de que juegue Católica ante Barcelona, y luego de la victoria sobre Cruzeiro sobre Boca, así está la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Así está el Monumental Banco Pichincha

La UC ya está instalada en el Monumental Banco Pichincha de Ecuador.

Listo el camarín de los cruzados

El camarín de la UC listo con sus armaduras en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

¡Los citados de Católica!

Estos son los 24 jugadores citados por Daniel Garnero para este partido.

Arqueros (3): Vicente Bernedo, Dario Melo y Francisco Valdes

Defensas (6): Sebastian Arancibia, Daniel Gonzalez, Branco Ampuero, Juan Ignacio Diaz, Eugenio Mena y Bernardo Cerezo

Volantes (9): Gary Medel, Fernando Zuqui, Alfred Canales, Agustin Farias, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matias Palavecino, Jimmy Martinez y Bryan Gonzalez.

Delanteros (6): Fernando Zampedri, Clemente Montes, Justo Giani, Diego Corral, Francisco Rossel y Martin Gome

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¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE CATÓLICA!

Esta es la oncena de los cruzados para visitar a Barcelona por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026.

La UC tiene una complicada visita en Ecuador

El duelo de esta noche se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Ecuador, recinto que cuenta con capacidad de más de 57.000 espectadores.

flight from Quito to Guayaquil, Ecuador...

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¡LA CATÓLICA QUIERE SEGUIR VIVA EN COPA LIBERTADORES!

A partir de las 20:00 horas el equipo de Daniel Garnero visitará a Barcelona de Guayaquil por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

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