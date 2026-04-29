Universidad Católica sale a jugar su tercer partido en esta Copa Libertadores 2026. En condición de visitantes, los cruzados enfrentarán a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Ecuador.

La UC necesita sumar puntos en este complicado viaje, ya que en su grupo Cruzeiro venció a Boca Juniors en el otro partido e igualó los seis puntos del cuadro xeneize. Más atrás aparece el conjunto chileno con tres, mientras que los ecuatorianos son colistas con cero unidades.

Además, los de Daniel Garnero están urgidos de victorias tras dos amargas derrotas a nivel local, donde cayeron ante Unión La Calera y Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026. Por lo mismo, un triunfo en Ecuador sería el bálsamo perfecto tras semanas complicadas.

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Para este duelo el DT cruzado apostaría por un único cambio respecto al equipo que venció a Cruzeiro en Brasil. El que asoma como titular ahora es Sebastián Arancibia, que entrará por Daniel González en el puesto de lateral derecho.

La posible formación de Universidad Católica ante Barcelona

Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri en delantera.

¿A qué hora y dónde ver EN DIRECTO a Universidad Católica vs. Barcelona SC?

Este compromiso se jugará a partir de las 20:00 hora de Chile en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guaraquil. Lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN 5 o por TV abierta, mediante CHV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

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Si prefieres, también contará con transmisión de manera ONLINE, mediante el servicio de streaming Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: Pluto TV, app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

Transmisión minuto a minuto del partido: