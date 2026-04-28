Pronósticos Palestino vs Grêmio: los Árabes se juegan todo ante el Tricolor Gaúcho

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Palestino vs Grêmio por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026.

Por Benjamín Martos

Palestino vs Grêmio

CONMEBOL Sudamericana29 DE abril 20:30

PalestinoPalestinoVSGrêmioGrêmio

1 3.30
X 3.10
2 2.30
Pronósticos: Palestino vs Grêmio

Cuotas ofrecidas por bet365
Doble oportunidad: Empate o Grêmio + Total de goles: Menos de 2.5
Palestino atraviesa un momento irregular, con pocos triunfos recientes, mientras Grêmio llega con mejores resultados. Además, ambos equipos presentan partidos con bajo registro goleador, lo que refuerza un duelo cerrado y de pocas anotaciones.
bet365 2.05
Ambos equipos anotarán: No
El mercado de ambos anotan ha perdido fuerza en los partidos recientes de Palestino, tendencia que también se repite en Grêmio, ya que en sus últimos encuentros ninguno de los dos equipos ha marcado simultáneamente.
bet365 1.83
Tiros de esquina de Grêmio: Menos de 4.5
Grêmio presenta un bajo promedio de córners como visitante, con menos de cinco en seis de sus últimos ocho partidos fuera de casa. Además, mantiene uno de los registros más bajos del torneo en esta condición.
bet365 1.83
Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino será local ante Grêmio por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026.

Los Árabes se quedan sin margen de error, ya que suman apenas un punto, mientras que los brasileños tienen tres y Montevideo City Torque lidera el Grupo F. En caso de una nueva derrota, el Tino Tino quedará muy comprometido y con serias dificultades para remontar la situación y aspirar, al menos, al segundo puesto.

Antes de que comience este partido, nuestro experto te ofrece los tres mejores pronósticos para que consideres antes de apostar en la Copa Sudamericana.

El panorama complicado de Palestino en la Sudamericana

Palestino ganó solo dos de sus últimos 10 partidos, con dos empates y seis derrotas. En cinco de los ocho duelos en los que no triunfó, hubo menos de tres goles.

Grêmio ganó tres de sus anteriores cuatro compromisos. En los anteriores siete que disputó, también se contabilizaron dos anotaciones o menos.

Doble oportunidad: Empate o Grêmio + Total de goles: Menos de 2.5 – 2.05 en bet365

El “ambos equipos marcan” pierde fuerza en este duelo

En los últimos cinco compromisos del Tino, no se cumplió el mercado de “ambos equipos marcan”. Esta misma tendencia también se ha dado en el cuadro brasileño, ya que en sus siete presentaciones más recientes tampoco anotaron ambos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: No – 1.83 en bet365

El bajo promedio de córners de Grêmio

En seis de sus ocho encuentros como visitante, entre el Brasileirão y la Copa Sudamericana, el Tricolor Gaúcho registró menos de cinco tiros de esquina. Cuenta con el segundo promedio de más bajo de su liga en dicha condición, con apenas 3,0 por partido.

Tiros de esquina de Grêmio: Menos de 4.5 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2

Cuotas: Palestino vs Grêmio

Cuotas ofrecidas por bet365
Palestino
3.30
bet365
Empate
3.10
bet365
Grêmio
2.30
bet365
Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Palestino vs Grêmio: últimos partidos

  • Será el primer enfrentamiento oficial.
