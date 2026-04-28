Pronósticos Palestino vs Grêmio: los Árabes se juegan todo ante el Tricolor Gaúcho

Pronósticos: Palestino vs Grêmio
Este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino será local ante Grêmio por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026.
Los Árabes se quedan sin margen de error, ya que suman apenas un punto, mientras que los brasileños tienen tres y Montevideo City Torque lidera el Grupo F. En caso de una nueva derrota, el Tino Tino quedará muy comprometido y con serias dificultades para remontar la situación y aspirar, al menos, al segundo puesto.
Antes de que comience este partido, nuestro experto te ofrece los tres mejores pronósticos para que consideres antes de apostar en la Copa Sudamericana.
El panorama complicado de Palestino en la Sudamericana
Palestino ganó solo dos de sus últimos 10 partidos, con dos empates y seis derrotas. En cinco de los ocho duelos en los que no triunfó, hubo menos de tres goles.
Grêmio ganó tres de sus anteriores cuatro compromisos. En los anteriores siete que disputó, también se contabilizaron dos anotaciones o menos.
Doble oportunidad: Empate o Grêmio + Total de goles: Menos de 2.5 – 2.05 en bet365
El “ambos equipos marcan” pierde fuerza en este duelo
En los últimos cinco compromisos del Tino, no se cumplió el mercado de “ambos equipos marcan”. Esta misma tendencia también se ha dado en el cuadro brasileño, ya que en sus siete presentaciones más recientes tampoco anotaron ambos conjuntos.
Ambos equipos anotarán: No – 1.83 en bet365
El bajo promedio de córners de Grêmio
En seis de sus ocho encuentros como visitante, entre el Brasileirão y la Copa Sudamericana, el Tricolor Gaúcho registró menos de cinco tiros de esquina. Cuenta con el segundo promedio de más bajo de su liga en dicha condición, con apenas 3,0 por partido.
Tiros de esquina de Grêmio: Menos de 4.5 – 1.83 en bet365
Cuotas: Palestino vs Grêmio
Historial de Palestino vs Grêmio: últimos partidos
- Será el primer enfrentamiento oficial.