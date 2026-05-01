U Católica vive hoy un soñado momento en el grupo del terror de Copa Libertadores. Ni el más optimista soñó cerrar la primera rueda como líderes, tras dos triunfazos como visita.

El último de ellos, fue ante Barcelona de Guayaquil. En ese 2-1 final, la UC entró inyectada a la cancha ecuatoriana y rápidamente clavó dos goles, dejando atónitos a los locales.

Fue así que los cruzados liberaron un inédito video de la charla en el camarín antes de salir al pasto de Guayaquil. Ahí, Fernando Zuqui “se puso la jineta” y eleonó a los suyos en aplaudido registro.

Video: la arenga del Comandante en U Católica

Fernando Zuqui sacó chapa de nuevo líder del camarín de U Católica tras el video donde se le ve alentando al equipo previo al duelo de Copa Libertadores. Luego de su mensaje, la U Católica le pasó por encima comenzando el partido ante Barcelona.

Foto: Cruzados.

“Hoy ganando nos metemos primeros y ese tiene que ser nuestro objetivo, salir a la cancha y los primeros minutos reventarles la cabeza muchachos”, partió diciendo el volante argentino.

Publicidad

Publicidad

El comandante Zuqui no se quedó ahí y cerró su charla apelando al corazón cruzado. “Demostremos esas ganas de competir y de quedar primeros para mostrarles lo que somos, muchachos”, cerró.

Como resultado, a los 22 minutos la U Católica ya ganaba 2-0 y con Fernando Zuqui como pilar del equipo. El argentino jugó 77 minutos y terminó reemplazado por Gary Medel, cuando había que aguantar el duelo.