Gary Medel parece tener clarísimo que la UC peleará un boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Eso se evidenció luego de la gran victoria que los Cruzados lograron en Guayaquil ante Barcelona de Ecuador. “Fue un partido redondo”, resumió el Pitbull tras ese 2-1.

Universidad Católica derrotó a los pupilos de César Farías gracias a un gol de Fernando Zampedri y otro de Clemente Montes. Medel volvió a jugar tras un mes y medio ausente por lesión. Reemplazó al argentino Fernando Zuqui, una de las buenas figuras del equipo en el plano internacional.

“Era muy complicado. Barcelona necesitaba estos puntos, pero supimos manejar el partido. Hicimos un gran primer tiempo y en el segundo nos tiramos un poco más atrás. Ellos llegaron muchas más veces, pero fue un partido que merecíamos nosotros”, dijo el “17” de la Católica.

Gary Medel tuvo un alegre retorno a las canchas. (Adrian Nuques/API/Photosport).

Agregó las dificultades climáticas que ofreció la visita a suelo guayaquileño. “No estamos muy acostumbrados a esta humedad ni el calor, pero hicimos un gran primer tiempo. Pudimos aprovechar mejor los espacios. Nos empezamos a complicar en el segundo tiempo, pero feliz de llevarnos el triunfo a casa”, dijo el ex jugador de Boca Juniors.

Precisamente a los Xeneizes les dejó un mensaje. También a Cruzeiro. “La Libertadores es difícil en sí. Pero este grupo era mucho más complicado teniendo a Boca, Cruzeiro y Barcelona. Equipos grandes en todos sus países”, apuntó el ex jugador del Sevilla y el Inter de Milán.

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“Estamos bien, punteros y arriba. Tenemos seis puntos, felices por eso. Volví después de una lesión grande. Hace un mes y medio que no jugaba. Feliz por eso”, aseguró Gary Medel con mucha felicidad.

Gary Medel desafía a Boca y Cruzeiro en la Copa Libertadores

Para Gary Medel, la UC tiene con qué ganarle el quién vive a Boca Juniors y Cruzeiro en el Grupo D de la Copa Libertadores. “Somos un equipo grande en Chile y a eso vinimos, a sumar los tres puntos”, sacó pecho el Pitbull en suelo ecuatoriano.

“Barcelona es un club grande, se le respeta, pero nosotros hicimos nuestro trabajo. El objetivo es pasar de fase, ahora nos tocan dos partidos súper importantes en casa”, aseguró Medel. Se refiere a los duelos ante el cuadro brasileño y el Barcelona.

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Frente a eso, expresó que “esperamos que nos vaya bien, que sumemos y así podemos llegar bien a la última fecha contra Boca”. Por lo pronto, la UC debe volver a la acción en la Copa de la Liga antes de jugar frente a Cruzeiro en el hermoso Claro Arena. Pero la motivación está a tope.

Revisa el compacto del triunfazo de la UC ante Barcelona en Ecuador

Así va la tabla de posiciones en el Grupo D de la Copa Libertadores

Universidad Católica, Boca Juniors y Cruzeiro tienen seis puntos al cabo de tres fechas disputadas en el Grupo D de la Copa Libertadores.

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