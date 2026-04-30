Universidad Católica logró un triunfo importunísimo en esta fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. Los cruzados dieron el zarpazo en su visita a Barcelona SC, ganando por 2-1 en Guayaquil y sumando tres puntos clave que invitan a soñar con la clasificación en esta fase de grupos.

Uno de los goleadores de la UC en el Estadio Monumental Banco Pichincha fue Fernando Zampedri, quien abrió la ruta del triunfo tras anotar le 1-0 al minuto 17’ tras una buena asistencia de Clemente Montes.

El Toro analizó este gran triunfo de los cruzados en suelo ecuatoriano. Si bien se mostró feliz por sumar de a tres, dejó en claro que en los minutos finales sufrieron más de la cuenta para cerrar el partido.

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Zampedri y los angustiantes minutos finales de Universidad Católica

En charla con Chilevisión el atacante afirmó que “veníamos golpeados por perder el clásico con la U. Nos dolió un montón, pero hicimos un gran partido. Trabajamos bien al rival, que era lo importante”.

“En el primer tiempo fuimos muy contundentes. En el segundo nos tiramos un poco atrás, lo que hay que corregir. Sufrimos demasiado, pero sumamos los tres puntos”, agregó.

Fernando Zampedri anotó la apertura de la cuenta para Universidad Católica en Ecuador. | Foto: Photosport.

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Para cerrar, el Toro declaró que “contento porque sirvió para el triunfo. Cuando uno no convierte hay que escuchar las críticas y seguir trabajando, hacerlo dentro de la cancha, que es donde se demuestran las cosas”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La UC regresará a la acción ante Universidad de Concepción este domingo 3 de mayo a las 12:30 horas en el Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

Por su parte en la Copa Libertadores el equipo de Garnero jugará nuevamente la próxima semana, cuando el miércoles 6 de mayo enfrente desde las 22:00 horas a Cruzeiro en el Claro Arena.

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En síntesis