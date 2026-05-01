El futuro de Alexis Sánchez continúa siendo incierto, luego de que trascendiera que el delantero chileno no sería renovado en Sevillauna vez finalice su contrato. En medio de ese escenario, Universidad de Chile abrió públicamente la puerta a un posible arribo del tocopillano, luego de los recientes dichos de la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

Ahora, tras las declaraciones de la exministra, surgieron nuevos antecedentes sobre el interés de los azules por concretar su fichaje. Según reveló Coke Hevia en Radio Pauta, el club sí estarían trabajando en un plan para intentar concretar la llegada del máximo goleador histórico de La Roja.

¿Alexis podría llegar a la u?

En el espacio, Hevia señaló: “Te puedo confirmar que la operación Alexis existe y cuando arranca el directorio no tenía”, a lo que Fernando Tapia añade: “Ósea, es a nivel de representantes”.

Agregando que es algo que se ha analizado. “En conversación con la secretaría técnica y conversación con Gago. Para avanzar, porque Alexis qué pide, cuánto pide, qué quiere, qué no quiere. Porque en el fondo es contrato, de cuánto, un año y medio tiene que ser”.

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En la misma línea suma: “Tengo otro antecedente que no puedo contar, que si confirma el interés de Chile”.

Alexis y el Sevilla luchan por no caer en el descenso. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

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Asimismo, sobre las opciones de Alexis comento: “Había un interés del Inter de Porto Alegre, que yo sin saber, sin información, a mí me huele a que se diluye porque ves lo de Sevilla y decís: ‘no creo’. Pero un tipo que es quitadito de bulla también te vas al Inter de Miami por un año nuevo y cierras la puerta”.

Cecilia Pérez abre las puertas a la llegada de Alexis

En la oficialización como nueva presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez habló sobre las ganas de fichar al goleador tocopillano. “Alexis sabe que, si quiere, esta va a ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul y falta él, que venga también a jugar y competir por la U de Chile”.

“Alexis sabe que, si quiere, esta va a ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul y falta él, que venga también a jugar y competir por la U de Chile”.

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En síntesis: