Elche y Sevilla pelean por evitar el descenso con los chilenos en medio. Lucas Cepeda, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo son parte de dos planteles que viven presentes muy distintos pese a la crisis en la que están.

Mientras los Blanquiverdes lograron escaparse del fondo y han ido al alza en los últimos encuentros, los Blanquirrojos atraviesan un bajón que los tiene en puestos de riesgo. Es por ello que Eder Sarabia aprovechó para mover una inesperada ficha para meterle más presión a uno de sus rivales directos en la parte baja de la tabla de posiciones de La Liga.

El técnico de Lucas Cepeda analizó a los equipos con los que luchará por la salvación y, si bien destacó a varios, con el cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tuvo una muy dura evaluación.

Elche amenaza a Sevilla con los chilenos peleando por evitar el descenso

En Elche quieren aprovechar cada detalle para presionar a sus rivales en la pelea por evitar el descenso. Y uno de los que está complicado es el Sevilla, un equipo al que el técnico de los Blanquiverdes apuntó directamente.

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez no lo pasan nada de bien en el Sevilla, por lo que el Elche le metió aún más presión. Foto: Getty Images.

En conversación con Cadena Ser, Eder Sarabia dio su visión sobre la lucha por la permanencia en Primera División. “Las puntuaciones de los de abajo están siendo extraordinarias. Seguramente el Oviedo seguramente es el que más difícil lo tenga, pero a partir de ahí, todos estamos muy muy vivos“.

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“Al Levante todos le habríamos dado por muerto hace un tiempo y fíjate que racha lleva. Y el Mallorca, con esa derrota en la segunda parte en Vitoria, le mete en problemas”, añadió sobre sus rivales.

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Pero cuando llegó al elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, Eder Sarabia fue más duro. “El Sevilla es lo menos esperado y no sé si va a estar preparado para estar ahí en el barro“.

Finalmente, el DT aseguró que “nosotros, una de las cosas que hemos aprendido, es estar un poco en lo bonito, pero también hemos aprendido estar en el barro. Hace tiempo ya que somos capaces de saber por lo que peleamos”.

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Elche de Lucas Cepeda respira un poco más tranquilo y trata de pasarle la presión del descenso a los que están más complicados. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene cinco fechas más para lograr la salvación o cerrar una temporada para el olvido.

Así está la tabla de posiciones de La Liga 2025/26

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En resumen, Elche y Sevilla