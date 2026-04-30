Jorge Segovia ha hecho noticia en estos últimos días por una serie de entrevistas que ha dado en su visita a Chile. Una de las más mediáticas la dio a La Tercera, donde el dueño de Unión Española se mandó un anunció que marcó pauta: la remodelación del Estadio Santa Laura.

El dirigente aseguró que “es un proyecto que está ahí y que se podría haber terminado ya si no hubiera gente de la antigua Corporación de Unión Española que cuando el club se fue a la quiebra no dieron un peso por salvar al club”.

“Y ahora solo se han dedicado a boicotear. Nos pusieron un pleito para que no pudiéramos hacer eso, que ya les hemos ganado, pero que han vuelto a apelar, aún habiendo perdido y sabiendo que no tienen ninguna legitimidad para hacer eso”, agregó.

ver también Jorge Segovia le responde a hincha de la U que quiere un estadio: “Tal vez en el próximo siglo”

Pese a estas palabras, desde la Municipalidad de Independencia, comuna donde está ubicado el histórico recinto, le dieron un golpe de realidad bastante duro al español.

Revelan que Segovia no ha presentado nada para un nuevo estadio de Unión Española

Agustín Iglesias, el alcalde de Independencia, reveló en su cuenta de Twitter que desde el cuadro hispano no ha presentado ningún trámite o proyecto que tenga alguna relación con un nuevo estadio para el club.

“Siempre la inversión en nueva infraestructura es importante para una comuna, pero Unión Española no ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”, escribió Iglesias.

Publicidad

Publicidad

Remodelar el Estadio Santa Laura parece ser ahora el gran proyecto de Jorge Segovia en Unión Española. | Foto: Photosport.

Además, el edil avisó que “todas las iniciativas tienen una regulación que cumplir, y en caso que el proyecto se presente, nosotros exigiremos que cada paso se cumpla y la construcción incorpore mitigaciones serias para los vecinos”.

ver también Jorge Segovia expone a Colo Colo y la U para defender demanda de Unión en la Justicia

En síntesis

El dueño de Unión Española, Sergio Segovia , anunció un plan para remodelar el estadio Santa Laura .

, anunció un plan para remodelar el estadio . Agustín Iglesias , alcalde de Independencia, afirmó que Segovia no ha presentado trámites ni proyectos .

, alcalde de Independencia, afirmó que Segovia . Iglesias aseguró que exigirá el cumplimiento estricto de las regulaciones para mitigar impactos en los vecinos.

Publicidad