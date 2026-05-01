Una importante victoria consiguió el tenista chileno Alejandro Tabilo (43°), quien derrotó al peruano Ignacio Buse (58°) y clasificó a las semifinales del Challenger de Aix en Provence, Francia.

El zurdo mostró que está en un gran nivel y se sacó del camino al limeño, a quien venció por un claro 6-4 y 6-0, en el torneo que entrega un total de 175 puntos para el campeón.

Alejandro Tabilo tiene a su rival definido en las semifinales del torneo que se disputa en la arcilla francesa, donde se medirá con el estadounidense Ethan Quinn (48°).

ver también Alejandro Tabilo apabulla a Ignacio Buse en el clásico y clasifica a semis en Aix en Provence

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Ethan Quinn y dónde ver?

El partido entre Alejandro Tabilo y Ethan Quinn se jugará este sábado 2 de mayo, cerca de las 09:30 horas de Chile, en el court Crédit Agricole, la principal cancha del Challenger de Aix en Provence.

El compromiso entre el chileno y el estadounidense viene inmediatamente después de la primera semifinal, en la cual se medirán el español Pol Martín Tiffon (312°) y el belga Zizou Bergs (44°), el mismo que agredió a Cristian Garin en la Copa Davis de 2025.

Alejandro Tabilo está en semifinales en Francia. Felipe Zanca/Photosport

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El encuentro entre Tabilo y Quinn podrá ser visto de manera gratuita en vivo y en directo, a través de la señal de Challenger TV, servicio de streaming que facilita la ATP.

¿En qué lugar del ranking live está Alejandro Tabilo?

Alejandro Tabilo empezó la semana en el casillero 43° del mundo, pero gracias a sus victorias en Aix en Provence ya dio un importante salto, debido a que es uno de los challengers más importantes del circuito.

El nacido en Toronto se ubica en el puesto 38° del ranking live, con opciones de seguir avanzando, ya que si gana el torneo galo se meterá alrededor del lugar 35° del planeta.

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