Alejandro Tabilo le gana a un viejo zorro del circuito ATP y avanza en Francia

Alejandro Tabilo (43° de la ATP) perdió temprano en el Masters de Madrid, es por ello que decidió jugar el Challenger de Aix en Provence, Francia, para agarrar ritmo antes de Roma y Roland Garros.

El tenista chileno accedió a los cuartos de final del certamen galo, luego de ganarle al veterano jugador español Roberto Bautista Agut (93°) por parciales de 4-6, 6-2 y 6-4.

En el primer set el experimentado jugador de 38 años demostró que todavía está vigente y gracias a un solitario quiebre en el quinto juego ganó el parcial.

Tabilo apareció recién en la segunda manga, con su clásico juego potente desde el fondo desgastó a Bautista Agut y con dos breaks a su favor mandó todo al tercero.

Tabilo está en cuartos en Aix en Provence. Foto: Felipe Zanca/Photosport

En la tercera parte el nacido en Toronto siempre fue superior y sirvió por el partido para ganarlo por 6-3, sin embargo, le quebraron y aquello provocó que tuviera que romper de vuelta a Bautista y así llevarse la victoria.

Publicidad

Publicidad

Ahora, Alejandro Tabilo se medirá con uno de los jugadores de mejor temporada en 2026, puesto que chocará en los cuartos de final con el peruano Ignacio Buse (58°).

ver también Rafael Jódar, el nuevo Niño Maravilla del tenis que le mete miedo a Chile de cara a Copa Davis

Cristian Garin pierde en pierde en Cagliari

Otro chileno tuvo participación en el circuito challenger, pero fue con derrota, ya que Cristian Garin (45°) quedó eliminado en Cagliari, Italia.

El número 2 del país jugó un partido muy complicado ante el portugués Nuno Borges (49°), quien se impuso por 6-4, 3-6 y 7-6 (8), en largas dos horas y 32 minutos de partido.

Publicidad