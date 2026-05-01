Jannik Sinner clasifica a la final de Madrid pero pone en duda su presencia en Roma: “Veremos”

El italiano Jannik Sinner (1° de la ATP) es por paliza el mejor jugador de la temporada 2026 y aquello lo demostró una vez más este viernes, tras clasificar a la final del Masters de Madrid.

El número 1 del planeta le dio una paliza al francés Arthur Fils en las semifinales del certamen español, donde se impuso por un claro 6-2 y 6-4, para así ir en búsqueda de su cuartos Masters 1000 del año.

Sinner es totalmente favorito en la final, donde se medirá con un jugador al que “tiene de hijo”, ya que quedó emparejado con el alemán Alexander Zverev (3°), quien viene de superar al sorprendente belga Alexander Blockx (69°) por 6-2 y 7-5.

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Sinner pone en duda su presencia en el Masters de Roma

Jannik Sinner piensa en la final del domingo en Madrid ante Zverev, pero también en el Masters de Roma, el cual arranca el 5 de mayo con las clasificaciones y no sabe si podrá jugar en el certamen de su país.

“Roma será una historia diferente. Por mi parte, estoy intentando recuperar muchísimo en las noches de sueño. La noche pasada fue una gran noche de sueño para mí, dormí muchas horas, y me sentí muy fresco esta mañana”, dijo el colorado.

Jannik Sinner jugará la final del Masters de Roma. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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“He jugado mucho el último mes y medio, llegando muy lejos en todos los torneos; está claro que es una gran señal, pero al mismo tiempo tiendes a cansarte un poco más“, agregó.

Por último, activó la alerta: “pienso y creo que, cuando juegas grandes partidos como finales o semifinales, también hay una parte de adrenalina que me empuja y me motiva. Entre este torneo y Roma intentaré recuperarme de nuevo, y veremos“.

En síntesis

Jannik Sinner clasificó a la final del Masters de Madrid tras vencer a Arthur Fils.

clasificó a la final del tras vencer a Arthur Fils. El número 1 del mundo enfrentará al alemán Alexander Zverev este domingo por el título.

este domingo por el título. El Masters de Roma inicia el 5 de mayo, torneo donde Sinner mantiene dudas sobre participar.

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