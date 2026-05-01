Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Masters de Madrid

Jannik Sinner clasifica a la final de Madrid pero pone en duda su presencia en Roma: “Veremos”

El italiano va por un nuevo título en la temporada 2026, sin embargo, avisa que se puede bajar del torneo de su país.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Jannik Sinner va por el título del Masters de Madrid.
© GettyJannik Sinner va por el título del Masters de Madrid.

El italiano Jannik Sinner (1° de la ATP) es por paliza el mejor jugador de la temporada 2026 y aquello lo demostró una vez más este viernes, tras clasificar a la final del Masters de Madrid.

El número 1 del planeta le dio una paliza al francés Arthur Fils en las semifinales del certamen español, donde se impuso por un claro 6-2 y 6-4, para así ir en búsqueda de su cuartos Masters 1000 del año.

Sinner es totalmente favorito en la final, donde se medirá con un jugador al que “tiene de hijo”, ya que quedó emparejado con el alemán Alexander Zverev (3°), quien viene de superar al sorprendente belga Alexander Blockx (69°) por 6-2 y 7-5.

Alejandro Tabilo apabulla a Ignacio Buse en el clásico y clasifica a semis en Aix en Provence

ver también

Alejandro Tabilo apabulla a Ignacio Buse en el clásico y clasifica a semis en Aix en Provence

Sinner pone en duda su presencia en el Masters de Roma

Jannik Sinner piensa en la final del domingo en Madrid ante Zverev, pero también en el Masters de Roma, el cual arranca el 5 de mayo con las clasificaciones y no sabe si podrá jugar en el certamen de su país.

“Roma será una historia diferente. Por mi parte, estoy intentando recuperar muchísimo en las noches de sueño. La noche pasada fue una gran noche de sueño para mí, dormí muchas horas, y me sentí muy fresco esta mañana”, dijo el colorado.

Jannik Sinner jugará la final del Masters de Roma. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Jannik Sinner jugará la final del Masters de Roma. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Publicidad

“He jugado mucho el último mes y medio, llegando muy lejos en todos los torneos; está claro que es una gran señal, pero al mismo tiempo tiendes a cansarte un poco más“, agregó.

Por último, activó la alerta: “pienso y creo que, cuando juegas grandes partidos como finales o semifinales, también hay una parte de adrenalina que me empuja y me motiva. Entre este torneo y Roma intentaré recuperarme de nuevo, y veremos“.

En síntesis

  • Jannik Sinner clasificó a la final del Masters de Madrid tras vencer a Arthur Fils.
  • El número 1 del mundo enfrentará al alemán Alexander Zverev este domingo por el título.
  • El Masters de Roma inicia el 5 de mayo, torneo donde Sinner mantiene dudas sobre participar.
Publicidad
De cara a Roland Garros: el vital nuevo ranking de Alejandro Tabilo en la ATP

ver también

De cara a Roland Garros: el vital nuevo ranking de Alejandro Tabilo en la ATP

Lee también
El niño sensación del tenis mundial y desafía a Jannik Sinner en Madrid
Tenis

El niño sensación del tenis mundial y desafía a Jannik Sinner en Madrid

El impresionante récord que logra Jannik Sinner en Montecarlo
Tenis

El impresionante récord que logra Jannik Sinner en Montecarlo

El secreto de Jannik Sinner para escapar de la derrota en Montecarlo
Tenis

El secreto de Jannik Sinner para escapar de la derrota en Montecarlo

Sparring de lujo: Tabilo sorprende con entrenamiento junto a top ten
Tenis

Sparring de lujo: Tabilo sorprende con entrenamiento junto a top ten

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo