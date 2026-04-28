Pronósticos Barcelona vs Universidad Católica: los Cruzados buscan un golpe clave en Guayaquil

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Barcelona vs Universidad Católica en la fecha 3 de la Copa Libertadores.

Nuestros picks Pronósticos: Barcelona vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Anotará o conseguirá una asistencia: Justo Giani Justo Giani atraviesa una temporada destacada, con 10 goles y dos asistencias en 18 partidos. Además, ha respondido en distintos torneos, consolidándose como una de las principales armas ofensivas de Universidad Católica. bet365 2.62 Pronóstico Total de goles de Barcelona en la segunda mitad: Más de 0.5 Barcelona ha mostrado fortaleza en casa tras el descanso, anotando en sus cinco partidos como local en liga. Además, consiguió cuatro victorias y un empate, reflejando su capacidad para marcar en segundas mitades. bet365 1.72 Pronóstico Tiros de esquina de Universidad Católica: Más de 2.5 + Menos de 5.5 Universidad Católica mantiene regularidad en sus córners como visitante, registrando entre tres y cinco en siete de sus últimas nueve salidas. Esta tendencia se ha repetido en distintas competiciones durante la temporada. bet365 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Tras la derrota en el Clásico Universitario el fin de semana, Universidad Católica visitará a Barcelona SC en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026, este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas (hora de Chile).

El cuadro cruzado encadena dos caídas consecutivas, pero sabe que la victoria ante Cruzeiro en Brasil le permitió mantenerse con opciones de pelear en el Grupo D. Los ecuatorianos, en cambio, perdieron sus dos compromisos internacionales, aunque marchan cuartos en su liga y se mantienen invictos como locales desde hace nueve encuentros en el plano local.

En la previa de este encuentro, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos para que los tengas en cuenta a la hora de hacer tus apuestas.

Los números de Justo Giani en su primera temporada con Universidad Católica

Justo Giani suma 10 goles y dos asistencias en 18 apariciones con Universidad Católica. Además, convirtió uno de los tantos en la victoria 2-1 sobre Cruzeiro en Brasil. Sus dos asistencias y seis de sus goles fueron en el Campeonato Nacional, mientras que las tres anotaciones restantes se reparten entre la Copa de la Liga (dos) y la Supercopa (una).

Anotará o conseguirá una asistencia: Justo Giani – 2.62 en bet365

La racha de Barcelona en los segundos tiempos en su casa

En sus cinco localías en la liga ecuatoriana, Barcelona de Guayaquil logró anotar tras el descanso. ¿Los resultados? Ganó cuatro y empató uno.

Total de goles de Barcelona en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.72 en bet365

Este es el rango de tiros de esquina de la UC como visitante

En siete de las nueve presentaciones como visitante esta temporada, entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Libertadores, el cuadro cruzado tuvo entre tres y cinco tiros de esquina a favor.

Tiros de esquina de Universidad Católica: Más de 2.5 + Menos de 5.5 – 1.80 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Barcelona vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Barcelona 2.05 bet365 Empate 3.40 bet365 Universidad Católica 3.60 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Utilizar un código de bono de bet365 puede darte un impulso adicional para explorar distintos mercados y gestionar mejor tu inversión inicial. Entender cómo activarlo y qué beneficios incluye resulta clave en partidos como este, donde hay múltiples escenarios posibles.

Historial de Barcelona vs Universidad Católica: últimos partidos