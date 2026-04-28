Pronósticos Barcelona vs Universidad Católica: los Cruzados buscan un golpe clave en Guayaquil

Pronósticos: Barcelona vs Universidad Católica
Tras la derrota en el Clásico Universitario el fin de semana, Universidad Católica visitará a Barcelona SC en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026, este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas (hora de Chile).
El cuadro cruzado encadena dos caídas consecutivas, pero sabe que la victoria ante Cruzeiro en Brasil le permitió mantenerse con opciones de pelear en el Grupo D. Los ecuatorianos, en cambio, perdieron sus dos compromisos internacionales, aunque marchan cuartos en su liga y se mantienen invictos como locales desde hace nueve encuentros en el plano local.
En la previa de este encuentro, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos para que los tengas en cuenta a la hora de hacer tus apuestas.
Los números de Justo Giani en su primera temporada con Universidad Católica
Justo Giani suma 10 goles y dos asistencias en 18 apariciones con Universidad Católica. Además, convirtió uno de los tantos en la victoria 2-1 sobre Cruzeiro en Brasil. Sus dos asistencias y seis de sus goles fueron en el Campeonato Nacional, mientras que las tres anotaciones restantes se reparten entre la Copa de la Liga (dos) y la Supercopa (una).
Anotará o conseguirá una asistencia: Justo Giani – 2.62 en bet365
La racha de Barcelona en los segundos tiempos en su casa
En sus cinco localías en la liga ecuatoriana, Barcelona de Guayaquil logró anotar tras el descanso. ¿Los resultados? Ganó cuatro y empató uno.
Total de goles de Barcelona en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.72 en bet365
Este es el rango de tiros de esquina de la UC como visitante
En siete de las nueve presentaciones como visitante esta temporada, entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Libertadores, el cuadro cruzado tuvo entre tres y cinco tiros de esquina a favor.
Tiros de esquina de Universidad Católica: Más de 2.5 + Menos de 5.5 – 1.80 en bet365
Cuotas: Barcelona vs Universidad Católica
Utilizar un código de bono de bet365 puede darte un impulso adicional para explorar distintos mercados y gestionar mejor tu inversión inicial. Entender cómo activarlo y qué beneficios incluye resulta clave en partidos como este, donde hay múltiples escenarios posibles.
Historial de Barcelona vs Universidad Católica: últimos partidos
- Barcelona 0-1 Universidad Católica (Copa Libertadores 1993)
- Universidad Católica 3-1 Barcelona (Copa Libertadores 1993)
- Barcelona 0-2 Universidad Católica (Copa Libertadores 1967)
- Universidad Católica 3-1 Barcelona (Copa Libertadores 1967)