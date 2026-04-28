El niño sensación del tenis mundial dio otro golpe y desafía a Jannik Sinner en el Masters de Madrid

Cada cierto tiempo aparece un nuevo “niño prodigio” en el circuito ATP, y en la temporada 2026 la gran sensación es el español de 19 años Rafael Jódar, quien ya se encuentra en el lugar 42 del ranking mundial.

El oriundo de Leganés no para de dar pasos hacia adelante en la campaña en curso, puesto que este martes se metió en los cuartos de final del Masters de Madrid.

Rafael Jódar dio el golpe en los octavos de final en la capital española y venció al checo Vit Kopriva (66°), aunque no sorprendió el resultado, sí la contundencia, puesto que se impuso por un claro 7-5 y 6-0, en una hora y 20 minutos de partido.

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Rafael Jódar se medirá con Jannik Sinner en Madrid

Rafael Jódar ya se encuentra en el puesto 34° del ranking live de la ATP y se medirá por los cuartos de final de Madrid ante Jannik Sinner, el número 1 del mundo.

“Estoy súper feliz con mi nivel en este torneo. Siempre es especial jugar en casa delante de mucha gente que conoces y que viene a apoyarte. Estoy súper feliz de poder jugar otro partido mañana”, sentenció el potente jugador de 1.91 metros.

Jannik Sinner se medirá con Jódar. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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Jódar buscará meterse en las semifinales de Madrid cuando se mida ante el italiano Sinner, quien viene de dejar en el camino al británico Cameron Norrie (23°).

“No va a ser la única vez que nos enfrentemos. Esa es mi sensación. Sería bueno si me enfrento a él antes de Roma y Roland Garros. Puedo tener buen feedback para los torneos más grandes que vienen”, dijo Sinner sobre Jódar.

Se viene un partidazo en Madrid.

En síntesis

Rafael Jódar de 19 años clasificó a cuartos de final del Masters de Madrid.

de clasificó a cuartos de final del Masters de Madrid. El español alcanzó el puesto 34 del ranking live de la ATP .

del ranking live de la . Rafael Jódar enfrentará al número uno Jannik Sinner en la siguiente fase.

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