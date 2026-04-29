El ex delantero de Colo Colo, Deportes Iquique y Audax Italiano, el paraguayo Cristian Bogado, fue detenido este miércoles en su país y trasladado a la Comisaría 7ma Central, debido a una orden de captura por incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia.

En específico, Bogado mantiene desde hace unos años una denuncia por no pagar los deberes alimenticios a Shirley Reyes, la madre de uno de los hijos del ex futbolista.

Según detalla la prensa en Paraguay, Bogado (de 39 años) fue detenido cera del mediodía cuando transitaba por la calle Acceso Sur casi con Sargento Simeón Gómez, en el barrio Centro de Ñemby, de Departamento Central.

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Bogado: cuatro horas detenido y promesa de pago

Los policías se encontraban realizando un patrullaje de rutina. Al verificar los datos el Sistema Informático de la Policía Nacional arrojó la orden de captura vigente por no pago de pensión alimenticia.

El recordado atacante paraguayo, de largo paso en Chile, estuvo cuatro horas en una comisaría por papito corazón.

Tras ser llevado a la comisaría, el ex delantero permaneció en una de las celdas por algunas horas hasta que llegó su abogado. A eso de las cuatro de la tarde, el otrora jugador de Colo Colo fue liberado tras comprometerse a pagar la deuda: 170 millones de pesos paraguayos, cerca de 24 millones de pesos chilenos.

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Cabe recordar que Bogado llegó a Chile en 2009 como refuerzo de Deportes Iquique. El mismo año pasó a Colo Colo, donde permaneció hasta mediados de 2010. En 2011 volvió al cuadro nortino. Parte del 2018 defendió la camiseta de Audax, el último club de su carrera.

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En su carrera, el recordado delantero disputó 40 partido con Colo Colo, marcando 15 goles y obteniendo su único título: el Clausura 2009 con los albos.

Resumen:

-El exdelantero paraguayo Cristian Bogado fue detenido por incumplimiento en el pago de pensión alimenticia.

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-Bogado fue liberado tras comprometerse a pagar una deuda de 24 millones de pesos chilenos.

-La detención ocurrió este miércoles en el barrio Centro de Ñemby, en el Departamento Central.