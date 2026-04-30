Universidad Católica logró un triunfo a lo grande en su visita a Ecuador por la Copa Libertadores. Los cruzados impusieron sus términos ante Barcelona de Guayaquil al ganar por 2-1 en el Estadio Monumental Banco Pichincha y sumaron tres puntos de oro por el Grupo D.

Lo extraño en este caso es que si uno revisa esa zona del certamen continental, el cuadro chileno aparece como puntero con seis puntos, los mismos que Boca Juniors de Argentina y Cruzeiro de Brasil.

Sin embargo, la UC aparece claramente con peor diferencia de goles que el xenezie. Mientras la franja tiene seis puntos con +1 de diferencia, Boca tiene las mismas unidades pero con +3.

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El motivo por el que Universidad Católica es líder en la Copa Libertadores

Esto se debe a un nuevo criterio de desempate que la Conmebol comenzó a aplicar en sus torneos internacionales, algo que sin duda cambiará mucho el paradigma a la hora de ordenar los grupos de la Libertadores y Sudamericana.

De acuerdo al artículo 2.4.2, a partir de ahora para definir la posición entre equipos que empaten en puntos, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos.

Así está Universidad Católica en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

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Estos se aplicarán en el siguiente orden: La mayor número de puntos entre ellos, la mayor diferencia de goles entre ellos y por último la mayor cantidad de goles a favor entre ellos. Con esto dicho, el desempate entre la UC, Boca y Cruzeiro se logra con este método.

Universidad Católica marcó tres goles (uno a Boca y dos a Cruzeiro).

Cruzeiro marcó dos (uno a la UC y uno a Boca).

Boca marcó dos (dos a la UC).

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Así las cosas, el cuadro chileno es líder por tener una mayor cantidad de goles en partido directos ante los equipo que está empatado en puntos. Es un criterio nuevo, pero que hay que comenzar a dominar de acá en más en la Libertadores y Sudamericana.

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En síntesis