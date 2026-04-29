Universidad Católica dio un nuevo zarpazo en esta Copa Libertadores al vencer como visitante a Barcelona de Guayaquil. Los cruzados impusieron sus términos en el Estadio Monumental Banco Pichincha y sumaron tres puntos de oro al vencer por 2-1 en el marcador.

Con goles de Fernando Zampedri (17’) y Clemente Montes (22’) la UC se quedó con una victoria crucial para sus aspiraciones internacionales, sobre todo sin consideramos las complejas semanas a nivel local que venía atravesando tras caer ante La Calera y la U.

Uno que valoró esta buena victoria fue Justo Giani, quien tras la victoria en charla con ESPN entregó la clave para sumar de a tres en suelo ecuatoriano.

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Giani y el secreto de Universidad Católica para ganar en Ecuador

El argentino partió diciendo que “fue un partido muy difícil, con mucho calor y humedad. Se hizo cuesta arriba cuando pasaron los minutos, pero creo que tuvimos un arranque muy bueno.”.

“Entramos muy metidos, porque sabíamos lo que queríamos. Vinimos a buscar la victoria y creo que quedó demostrado (…) No paramos de correr. Jugamos bien, pero cuando hubo que correr lo hicimos. Eso es lo más destacable”, agregó.

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Para cerrar, el atacante aseguró que “en ningún momento dimos el partido por ganado. Acá en la Copa Libertadores no te puedes relajar nunca. Sí sabíamos que veníamos a ganar, eso lo teníamos claro”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La UC regresará a la acción ante Universidad de Concepción este domingo 3 de mayo a las 12:30 horas en el Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis

Universidad Católica derrotó 2-1 a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

derrotó a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Fernando Zampedri y Clemente Montes anotaron los goles del triunfo en el primer tiempo.

y Clemente Montes anotaron los goles del triunfo en el primer tiempo. Justo Giani destacó que la clave del partido fue la intensidad y no dejar de correr.

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