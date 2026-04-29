Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Justo Giani da la clave para el triunfo de Católica en Ecuador: “Entramos muy metidos”

El argentino aseguró que los primeros minutos del partido fueron clave para la victoria de la UC sobre Barcelona SC en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Giani fue una de las buenas figuras de la UC.
© Photosport.Giani fue una de las buenas figuras de la UC.

Universidad Católica dio un nuevo zarpazo en esta Copa Libertadores al vencer como visitante a Barcelona de Guayaquil. Los cruzados impusieron sus términos en el Estadio Monumental Banco Pichincha y sumaron tres puntos de oro al vencer por 2-1 en el marcador.

Con goles de Fernando Zampedri (17’) y Clemente Montes (22’) la UC se quedó con una victoria crucial para sus aspiraciones internacionales, sobre todo sin consideramos las complejas semanas a nivel local que venía atravesando tras caer ante La Calera y la U.

Uno que valoró esta buena victoria fue Justo Giani, quien tras la victoria en charla con ESPN entregó la clave para sumar de a tres en suelo ecuatoriano.

Tabla: U Católica pelea la punta de la tabla en el cerrado Grupo D de la Copa Libertadores

ver también

Tabla: U Católica pelea la punta de la tabla en el cerrado Grupo D de la Copa Libertadores

Giani y el secreto de Universidad Católica para ganar en Ecuador

El argentino partió diciendo que “fue un partido muy difícil, con mucho calor y humedad. Se hizo cuesta arriba cuando pasaron los minutos, pero creo que tuvimos un arranque muy bueno.”.

Entramos muy metidos, porque sabíamos lo que queríamos. Vinimos a buscar la victoria y creo que quedó demostrado (…) No paramos de correr. Jugamos bien, pero cuando hubo que correr lo hicimos. Eso es lo más destacable”, agregó.

Publicidad

Para cerrar, el atacante aseguró que “en ningún momento dimos el partido por ganado. Acá en la Copa Libertadores no te puedes relajar nunca. Sí sabíamos que veníamos a ganar, eso lo teníamos claro”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La UC regresará a la acción ante Universidad de Concepción este domingo 3 de mayo a las 12:30 horas en el Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

Mandan a callar a Justo Giani por chicanear a U de Chile: “Gana algo con Católica antes”

ver también

Mandan a callar a Justo Giani por chicanear a U de Chile: “Gana algo con Católica antes”

En síntesis

  • Universidad Católica derrotó 2-1 a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha.
  • Fernando Zampedri y Clemente Montes anotaron los goles del triunfo en el primer tiempo.
  • Justo Giani destacó que la clave del partido fue la intensidad y no dejar de correr.
Publicidad
Lee también
Tabla: la UC pelea la punta en su cerrado grupo de Libertadores
Universidad Católica

Tabla: la UC pelea la punta en su cerrado grupo de Libertadores

¡Esto es Católica! La UC vence a Barcelona en Ecuador
Universidad Católica

¡Esto es Católica! La UC vence a Barcelona en Ecuador

Los detalles de la Watch Party de la UC para Libertadores
Universidad Católica

Los detalles de la Watch Party de la UC para Libertadores

U. Católica vs. Barcelona SC: Horario y dónde ver Copa Libertadores
Copa Libertadores

U. Católica vs. Barcelona SC: Horario y dónde ver Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo