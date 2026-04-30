Uno de los rumores que agarra terreno en Universidad de Chile tiene que ver con Alexis Sánchez para el próximo mercado de fichajes en los azules, algo que puso sobre la mesa la nueva presidenta Cecilia Pérez.

Fue en su presentación en el nuevo rol en el cuadro bullanguero, donde la ex vocera de gobierno fue consultada por la opción del tocopillano, dejándole abierta todas las puertas para venir a la U.

Algo que de inmediato generó reacciones, donde el más clave fue Gonzalo Jara, quien manifestó contrario a la opción de que Alexis se vista de azul en el corto tiempo.

Gonzalo Jara conoce a Alexis de la selección chilena y también fueron compañeros en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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Gonzalo Jara pide que Alexis se quede en Europa

Fue en TNT Sports donde Gonzalo Jara es comentarista deportivo y reaccionó al tema de Alexis Sánchez en Universidad de Chile, siendo un rumor que mueve el piso en el Centro Deportivo Azul.

Para el defensor este tema está bien lejos de ser realidad, teniendo en cuenta lo que sigue buscando Alexis en su carrera en Europa, pese a ser fuertemente criticado en el Sevilla.

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“Yo no, que se quede en Europa”, fue claro el mensaje del ex defensor, donde asegura que para el tocopillano siempre ha sido más importante estar en Europa jugando.