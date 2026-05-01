Fernando Gago mueve el equipo: Los tres cambios que prepara la U por Copa de la Liga

Universidad de Chile quiere seguir en racha luego del contundente triunfo en el clásico ante U Católica. Por lo mismo, prepara equipo estelar para la visita a La Serena por la fecha 4 de la Copa de la Liga.

Fernando Gago prepara un equipo estelar para sumar tres puntos claves para así meterse en la parte alta del grupo D.

ver también ¡Se acerca el regreso! Esta es la fecha en que Eduardo Vargas vuelve a U de Chile

El tema es que ya hay un gran damnificado: Marcelo Díaz. Según se reportó en las últimas horas, el Bicampeón de América presentó problemas musculares.

La zona afectada sería en uno de sus talones y donde fue operado hace unos meses. Por lo que no será considerado para el duelo en el Estadio La Portada. A Díaz también se suma la ausencia de Eduardo Vargas y Octavio Riveros.

Encuesta¿Qué te parece el rendimiento de Fernando Gago? ¿Qué te parece el rendimiento de Fernando Gago? Ya votaron 0 personas

Las novedades de la U en su visita a La Serena

Por contraparte, Universidad de Chile tendrá dos importantes novedades. Según Emisora Bullanguera, esto tiene relación con la citación de Bianneider Tamayo en la defensa y Lucas Romero en el mediocampo. Este último había sido el gran ausente en el clásico.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, Fernando Gago salió a aclarar el presente del paraguayo y que lucha por meterse en la nómina de su país para disputar el Mundial 2026.

La U quiere seguir los festejos este sábado en su visita a La Serena.

“Tiene potencial para seguir creciendo, pero decidí en el último partido que no estuviera convocado, pero no es por nada particular”, expresó el DT.

Publicidad

Publicidad

¿Quién trasmite el partido de la U?

Universidad de Chile juega este sábado 2 de mayo de visita ante Deportes La Serena. El duelo está pactado a las 15:00 horas En el Estadio La Portada. Dicho partido será transmitido en exclusiva por HBO Max.

Así está el grupo D de la Copa de la Liga. Solo avanza el primero a la siguiente fase.

Luego la U vuelve a jugar el 10 de mayo y nuevamente de visitante. Ahora será ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán. Por lo que serán dos partidos claves por la Copa de la Liga.

Publicidad