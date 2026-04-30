Universidad de Chile lamenta una nueva baja de cara al partido de este sábado frente a Deportes La Serena, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Se trata de Marcelo Díaz, el experimentado volante que vuelve a quedar ausente y a sumar otro registro de lesión en la temporada azul.

Tal como informó Emisora Bullanguera, “Chelo se resintió de problemas musculares anteriores, quedando descartado para el duelo ante La Serena“.

“Díaz continúa con dolencias en uno de sus talones, lo que le valió una operación en diciembre pasado. Con esto, el director técnico de los azules, Fernando Gago, no podrá contar con el histórico azul en el choque ante los granates por la Copa de la Liga”, agregaron.

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Papel secundario de Carepato en la U

Eso sí, no hay que olvidar que Marcelo Díaz casi no tiene espacio en el once de Gago. Con Francisco Meneghini se perdió el inicio de la temporada por la operación del talón, y con el actual DT tiene un rol secundario.

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De hecho, Díaz viene de ver íntegramente desde la banca el Clásico Universitario y el partido contra Everton. En lo que va del año registra sólo cuatro partidos.

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Los azules tienen descartado a Octavio Rivero, mientras Eduardo Vargas sigue luchando contra su desgarro. Charles Aránguiz recién pudo volver después de varias semanas, unos minutos contra la Católica.

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Sin Marcelo Díaz entre los viajeros, la U visita a Deportes La Serena este sábado 2 de mayo, desde las 15:00 horas en el estadio La Portada. Los azules necesitan mejorar el tercer puesto en la tabla del Grupo D de la Copa de la Liga.

Resumen:

-El volante Marcelo Díaz quedó descartado para el partido del sábado 2 de mayo.

-El mediocampista Marcelo Díaz registra solo cuatro partidos jugados en lo que va del año.

-El encuentro contra Deportes La Serena se disputará a las 15:00 horas en La Portada.