Lucas Barrera fue el jugador de Universidad de Chile que acompañó al entrenador Fernando Gago, en la rueda de prensa protocolar de cara a la próxima fecha de la Copa de la Liga. El joven mediocampista argentino de 20 años saltó de la juvenil azul y poco a poco se ha ganado un lugar en el primer equipo.
Consultado por la posibilidad de compartir con Marcelo Díaz en el plantel y mediocampo de la U, el oriundo de Neuquén manifestó que “presión no siento, pero Marcelo me ha aconsejado bastante“.
“Yo trato de aprender de su ejemplo, él y otros son jugadores con mucha experiencia. Tengo que crecer día a día. Soy joven y tengo que aprender todos los días de Marcelo y de todos mis compañeros“, agregó.
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Barrera no se nubla en la U: tranquilidad y responsabilidad ante todo
Respecto a sus cinco partidos como profesional con la U, algunos como titular, Barrera explica que “me lo tomo con tranquilidad, pero con mucha responsabilidad. En un club tan grande como la U tienes que ser muy responsable. Estoy contento por el debut, pero trato de irme tranquilo“.
Lucas Barrera no se presiona, pero si aprende todo lo que puede de Marcelo Díaz y sus compañeros de la U.
Respecto a la figura de Gago, Barrera sentencia que “estoy agradecido por la confianza que me ha dado. Todos sabemos lo que fue como jugador y ahora tenerlo como líder del grupo es un privilegio para todos nosotros“.
Cabe recordar que como jugador, Fernando Gago defendió los colores de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield. Con la selección argentina registra 67 partidos, mientras que como entrenador lideró las bancas de Racing Club y Boca, entre otros.
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En tanto, barrera registra 321′ minutos hasta ahora este 2026 con tres partidos como titular, uno de ellos el último duelo de los azules: el Clásico Universitario ante la UC.
Resumen:
-El mediocampista Lucas Barrera suma 321 minutos jugados con Universidad de Chile en 2026.
-El entrenador Fernando Gago registra 67 partidos disputados con la selección de Argentina.
-El joven Lucas Barrera ha sido titular en tres partidos, incluyendo el Clásico Universitario.