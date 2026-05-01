Universidad de Chile tiene un duelo clave en la Copa de la Liga, donde enfrentarán a Deportes La Serena. Matías Zaldivia enfrentó a los micrófonos antes de viajar.

Los Azules tienen 4 puntos en esta nueva competición implementada en el fútbol chileno, usando el 3° lugar del Grupo D. Vale recordar que solo el líder de cada zona avanza de ronda y en este momento, igualan en la cima Audax Italiano y Unión La Calera con 6 unidades.

El lamento de Zaldivia

Para el encuentro entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, Fernando Gago no podrá contar ni con Marcelo Díaz ni con Eduardo Vargas. Ambos jugadores se quedaron en Santiago para superar sus problemas físicos.

“Es una lastima que el Chelo no pudo viajar y Edu tampoco, pero esperemos que estén para la próxima semana“, indicó Matías Zaldivia en el aeropuerto. Tampoco está disponible Octavio Rivero, quien fue operado de su rodilla izquierda y todavía tiene para rato.

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El Romántico Viajero ha tenido días tranquilos tras vencer a Universidad Católica hace algunos días. El propio Zaldivia reconoció la importancia de esto y cómo puede ser el punto de inflexión que levante el ciclo de Fernando Gago en el CDA.

“Siempre cuando se gana y, más un clásico, trabajas de otra manera, con otra motivación. Esperemos que sea un envión para el partido de mañana”, explicó uno de los capitanes del Bulla.

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Zaldivia es uno de los capitanes de U. de Chile. Imagen: Photosport

Universidad de Chile enfrentará a Deportes La Serena este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada. Este encuentro no contará con transmisión televisiva y la única alternativa para verlo será a través de la aplicación de streaming HBO Max.