La U de Chile logró un título nacional bajo la tutela del DT uruguayo Sergio Markarián, quien condujo al Romántico Viajero a una consagración en el Torneo Apertura 2009. En aquel plantel, había un volante de corte técnico que le gustaba mucho al entrenador.

Ángel Rojas, quien también jugó en Everton de Viña del Mar. Ahí fue parte del icónico plantel de los Ruleteros que le arrebató el pentacampeonato a Colo Colo en 2008. O sea, supo de festejos inesperados ante el acérrimo rival del club que lo vio nacer. Y del que se declara fanático hincha.

Este retirado jugador, quien hoy tiene 41 años, estuvo invitado a la presentación del libro Mariano Puyol, titulado “Simplemente un capitán”. Por eso mismo, RedGol lo abordó para recordar su pasado como futbolista y saber en qué pasa sus horas por estos días.

Ángel Rojas celebra uno de los goles que anotó en Universidad de Chile. (Marcelo Hernández | Photosport).

¿Qué le parece acompañar a un referente azul en este lanzamiento?

Muy lindo y emotivo. Tuve la suerte y la dicha de tener al profe como entrenador. Me dirigió en las juveniles de la U. Imagínate la tremenda formación que tuve el honor de tener de un grande del club. Estar acá era lo mínimo que podía hacer. Sangre azul. El profe representa todo lo que es Universidad de Chile.

Pasemos a su carrera, ¿por qué se hizo futbolista?

Me preguntan siempre lo mismo. En mi familia nunca hubo un deportista. Una excepción. Se dio que tenía la suerte de vivir donde mis abuelos. Había gran espacio para jugar. Yo pedí que me llevaran a la U. Llegué a El Sauzal a los ocho años. Fue en 1993. De ahí no paré. Me llevaron a la escuela, pasé a cadetes en Sub 10. No paré nunca más.

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Ángel Rojas traba ante Charles Aránguiz en un Superclásico. (Marcelo Hernández | Photosport).

¿Qué fue lo mejor que vivió en U de Chile?

Todo. En distintas épocas, pero todo. Sin duda el campeonato en 2009 que fui de los que más minutos tuvo en el equipo. Pero en todos los años que estuve tengo hermosos recuerdos. Tremenda formación, profesores, ídolos del club que trabajaban en el club para que esa esencia se mantuviera. Y los de más abajo también la tuviéramos.

Sergio Markarián festeja el título conseguido ante Unión Española. (Claudio Díaz | Photosport).

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Ángel Rojas destacó en el título que ganó la U de Chile de Sergio Markarián

Ángel Rojas siempre llenó el gusto de Sergio Markarián en la U de Chile y por eso, fue importante en un título que no olvidará. Cuando los azules se coronaron frente a los hispanos gracias a un cabezazo de Juan Manuel Olivera. El Palote fue quien desató la fiesta en el estadio Santa Laura.

¿Cuál fue su mejor partido en la U?

Sin duda, en la final del 2009. La ida y vuelta contra Unión Española. Nunca se me va a borrar. A lo mejor tengo otros partidos importantes, cuando debuté a la fuerza como 15-16 años. Hicieron jugar a los juveniles por un paro. Me citó Víctor Hugo Castañeda. Llegué, me tocó entrar en los últimos minutos. Íbamos perdiendo 2-1, hice el gol del 2-2. Ese fue mi partido.

Ángel Rojas ante David Ramírez en la final que la U de Chile le ganó a la Unión Española. (Claudio Díaz | Photosport).

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¿Tiene ídolos?

Muchos. El Matador Salas, que tuve la suerte de ser su compañero. Mariano el Superman, que hasta hoy comparto con ellos. Soy un bendecido: me crié en la U. Sigo ligado a la U por mi escuela. Tengo la dicha de jugar con grandes jugadores cuando nos juntamos. Es mi vida y lo saben mis hijos y mi señora. Me aguantan todo esto.

¿En qué está actualmente?

Tengo dos escuelas de fútbol de la U. Una en Providencia, la otra en Ñuñoa. Es lo que me llena el alma. Quiero estar siempre en una cancha de fútbol. Termino este año mi carrera de técnico en el INAF. Mientras tanto, tengo mis escuelas. Les doy tiempo completo. Feliz de inculcarle a los niños que llegan con el sueño de ser futbolista. Empaparlos de esto, que sepan lo que es el club y todo lo que significa Universidad de Chile. Esa es mi labor.

Revisa el compacto de la final entre Unión Española vs Universidad de Chile

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