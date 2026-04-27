Carlos Caszely es sin dudas uno de los mejores delanteros y jugadores en la historia del fútbol chileno, pero el otrora Rey del Metro Cuadrado tiene a su favorito. En un ping-pong con el podcast Mitad de Cancha, dejó claro que a su juicio, Marcelo Salas está por encima de todos… a nivel mundial.

El ex delantero de Colo Colo y la selección chilena fue consultado por varios cracks del fútbol mundial, pudiendo elegir entre el nombre que cambiaba y Marcelo Salas. Caszely eligió al oriundo de Temuco en todas las oportunidades.

“¿Salas o Zamorano? Salas“, dijo tajante Caszely. Los nombres siguieron pasando: “Salas o Benzema: Salas. Salas o Lewandowski: Salas“.

Luis Suárez, Ronaldo el Fenómeno, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona y Pelé también quedaron atrás. Caszely siempre quedaron atrás, opacados por Marcelo Salas.

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Caszely: Chile acostumbrado a admirar para afuera

“Yo a lo mío primero. Están acostumbrados en este país, todos admiradores de todo el mundo. Yo… Marcelo Salas era extraordinario“, sentenció Caszely.

Marcelo Salas es el elegido por Caszely de entre grandes nombres del fútbol mundial: (Foto: Getty Images)

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Cabe recordar que Carlos Caszely disputó 48 partidos oficiales con la selección chilena y un registro de 29 goles con La Roja. Actualmente, el Rey del Metro Cuadrado es el sexto ariete histórico del Equipo de Todos.

Con La Roja disputó los mundiales de Alemania 1974 y España 1982. En su carrera defendió además las camisetas de Colo Colo, Levante, Espanyol y Barcelona de Ecuador.

Por su parte, Marcelo Salas fue durante años el máximo goleador histórico de la selección chilena con 37 conquistas en 70 partidos, desplazado sólo por la generación dorada gracias a los 51 tantos de Alexis Sánchez y 45 de Eduardo Vargas.

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Resumen:

-Carlos Caszely afirmó que Marcelo Salas es el mejor delantero por encima de figuras mundiales.

-El histórico Caszely registra 29 goles en 48 partidos oficiales con la selección chilena.

-Marcelo Salas acumuló 37 anotaciones en 70 encuentros disputados con el equipo nacional de Chile.