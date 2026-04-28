Coquimbo Unido sufre ante Tolima en Copa Libertadores y se complica de cara a los octavos de final. Este martes 28 de abril desde las 22:00 horas los Piratas lamentaron una goleada por 3 a 0 contra los Pijaos, lo que ajusta mucho las cosas en el Grupo B.

El elenco dirigido por Hernán Caputto tenía la chance de adueñarse del liderato que llegaba compartiendo con Nacional. Sin embargo, en Colombia los Aurinegros vivieron una pesadilla que puede costar muy caro.

Esto no sólo deja a tres equipos empatados en puntos, sino que también le deja la mesa servida al cuadro uruguayo para escaparse en la cima. Esto, siempre y cuando derrote a Universitario este miércoles.

Coquimbo Unido sufre con Tolima y deja en suspenso su continuidad en Copa Libertadores

A Coquimbo Unido se le puso cuesta arriba la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los Piratas cayeron por 3 a 0 en su visita al Tolima y dejaron igualada la tabla de posiciones.

Coquimbo Unido sufrió en su visita a Tolima en Copa Libertadores. Foto: Coquimbo Unido.

El cuadro nortino fue a dar la pelea en Colombia y animó un primer tiempo que, más allá de casi no llegar, pudo aguantar a su rival para sostener la igualdad. Algo que cambió por completo en el segundo tiempo luego del penal en los 59′ que Sebastián Guzmán transformó en el 1 a 0.

Esto levantó al Tolima para ir por algo más ante un Coquimbo Unido que estaba aturdido con el golpe. Fue así como en los 66′ Luis Sandoval se vistió de héroe y, con un golazo, puso el 2 a 0 que le daba tranquilidad a los dueños de casa.

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Los Pijaos todavía tengan algo más que decir y encontraron el 3 a 0 frente a Coquimbo Unido. En los 78′ Jersson González le puso la lápida a la jornada con el 3 a 0.

El resultado desplaza a los Aurinegros al tercer lugar, pero igualado con Nacional y Tolima con 4 puntos. Detrás, con 1 unidad, está Universitario. Los charrúas pueden escaparse si vencen a los peruanos, pero todo se definirá este miércoles 29 de abril desde las 22:00 horas.

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Coquimbo Unido recibe un duro golpe en la Copa Libertadores. Los Piratas ahora ponen la mira en su visita a Colo Colo por el partido pendiente en la Liga de Primera, donde necesitan sumar de a tres para no ceder más terreno.

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