Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Coquimbo Unido cae con Tolima en Libertadores y complica su clasificación

Los Piratas naufragaron en Colombia y sufrieron una goleada ante los Pijaos en el torneo continental. La tabla se ajusta.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Coquimbo Unido visita a Tolima en Copa Libertadores.
© TolimaCoquimbo Unido visita a Tolima en Copa Libertadores.

Coquimbo Unido sufre ante Tolima en Copa Libertadores y se complica de cara a los octavos de final. Este martes 28 de abril desde las 22:00 horas los Piratas lamentaron una goleada por 3 a 0 contra los Pijaos, lo que ajusta mucho las cosas en el Grupo B.

El elenco dirigido por Hernán Caputto tenía la chance de adueñarse del liderato que llegaba compartiendo con Nacional. Sin embargo, en Colombia los Aurinegros vivieron una pesadilla que puede costar muy caro.

Esto no sólo deja a tres equipos empatados en puntos, sino que también le deja la mesa servida al cuadro uruguayo para escaparse en la cima. Esto, siempre y cuando derrote a Universitario este miércoles.

Coquimbo Unido sufre con Tolima y deja en suspenso su continuidad en Copa Libertadores

A Coquimbo Unido se le puso cuesta arriba la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los Piratas cayeron por 3 a 0 en su visita al Tolima y dejaron igualada la tabla de posiciones.

Coquimbo Unido sufrió en su visita a Tolima en Copa Libertadores. Foto: Coquimbo Unido.

Coquimbo Unido sufrió en su visita a Tolima en Copa Libertadores. Foto: Coquimbo Unido.

El cuadro nortino fue a dar la pelea en Colombia y animó un primer tiempo que, más allá de casi no llegar, pudo aguantar a su rival para sostener la igualdad. Algo que cambió por completo en el segundo tiempo luego del penal en los 59′ que Sebastián Guzmán transformó en el 1 a 0.

Esto levantó al Tolima para ir por algo más ante un Coquimbo Unido que estaba aturdido con el golpe. Fue así como en los 66′ Luis Sandoval se vistió de héroe y, con un golazo, puso el 2 a 0 que le daba tranquilidad a los dueños de casa.

Copa Sudamericana 2026: O’Higgins vs Boston River, minuto a minuto, fecha 3, Grupo C

ver también

Copa Sudamericana 2026: O’Higgins vs Boston River, minuto a minuto, fecha 3, Grupo C

Los Pijaos todavía tengan algo más que decir y encontraron el 3 a 0 frente a Coquimbo Unido. En los 78′ Jersson González le puso la lápida a la jornada con el 3 a 0.

El resultado desplaza a los Aurinegros al tercer lugar, pero igualado con Nacional y Tolima con 4 puntos. Detrás, con 1 unidad, está Universitario. Los charrúas pueden escaparse si vencen a los peruanos, pero todo se definirá este miércoles 29 de abril desde las 22:00 horas.

Encuesta

¿Podrá Coquimbo clasificar en Copa Libertadores?

Ya votaron 0 personas

Coquimbo Unido recibe un duro golpe en la Copa Libertadores. Los Piratas ahora ponen la mira en su visita a Colo Colo por el partido pendiente en la Liga de Primera, donde necesitan sumar de a tres para no ceder más terreno.

Tolima vs Coquimbo por Copa Libertadores: revisa las formaciones y sigue el relato

Pronósticos Deportes Tolima vs Coquimbo Unido: el Pirata va por un golpe en Colombia

ver también

Pronósticos Deportes Tolima vs Coquimbo Unido: el Pirata va por un golpe en Colombia

Publicidad

90+6' - ¡PITAZO FINAL!

Tolima golea a Coquimbo Unido por 3 a 0 y enciende el Grupo B de Copa Libertadores.

84' - AMARILLA EN COQUIMBO

Guido Vadalá ve la cartulina.

78' - CAMBIOS EN AMBOS EQUIPOS

En Coquimbo, Dylan Glaby reemplaza a Alejandro Caamargo. En Tolima, Ever Valencia ingresa por Kelvin Florez.

77' - ¡GOOOOOOOOL DE TOLIMA!

Jersson Gonzalez se saca a Diego Sánchez y anota el 3 a 0.

Tweet placeholder

76' - CAMBIO EN TOLIMA

Shean Barbosa ingresa por Jan Carlos Angulo.

Publicidad

66' - ¡GOOOOOOL DE TOLIMA

Luis Sandoval define con clase ante la salida de Diego Sánchez y anota el 2 a 0.

Tweet placeholder

66' - CAMBIOS EN AMBOS EQUIPOS

En Coquimbo, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen son reemplazados por Luis Riveros y Lucas Pratto. En Tolima, Jersson González, Yordan Osorio y Cristian Trujillo ingresan por Adrián Parra, Bryan Rovira y Edward López.

59' - ¡GOOOOOOL DE TOLIMA!

Sebastián Guzmán no perdona y anota el 1 a 0 ante Coquimbo Unido.

Tweet placeholder

56' - ¡PENAL PARA TOLIMA!

Kelvin Florez cae en el área y el árbitro no duda en sancionar la pena máxima. Manuel Fernández es amonestado por reclamos.

55' - CAMBIO EN COQUIMBO

Guido Vadalá reemplaza a Benjamín Chandía.

Publicidad

45' - ¡ARRANCA EL COMPLEMENTO!

Coquimbo tiene 45 minutos más por delante para dar el golpe ante Tolima en Copa Libertadores.

45+3' - ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

Coquimbo Unido sobrevive y empata sin goles ante Tolima.

40' - ¡AVISA COQUIMBO!

Los Piratas intentan con un cabezazo de Alejandro Caamargo que le hace cariño al palo.

30' - ¡TOLIMA ES MÁS QUE COQUIMBO!

Los Piratas no lo pasan bien, pero logran mantener el empate en el marcador.

22' - ¡TAPADÓN DEL MONO SÁNCHEZ!

El arquero está notable para negarle el gol a Brayan Rovira.

Publicidad

19' - AMARILLAS EN AMBOS EQUIPOS

Cristián Zavala y Cristian Arrieta son amonestados.

7' - ¡ERA EL PRIMERO DE TOLIMA!

Juan Pablo Torres irrumpe en el área pero no define de buena manera.

1' - ¡ARRANCA EL PARTIDO!

Coquimbo Unido visita a Tolima por la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026.

¡CALENTAMIENTO LISTO!

Ambos equipos terminan el trabajo y se preparan para el encuentro.

¡LOS PIRATAS RECONOCIERON LA CANCHA!

Coquimbo Unido espera por el pitazo inicial en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Publicidad

¡EL ONCE DE COQUIMBO!

Estos son los elegidos en los Piratas:

¡FORMACIÓN DE TOLIMA!

Así van los Pijaos esta noche:

Tweet placeholder

¿DÓNDE VER TOLIMA VS COQUIMBO POR COPA LIBERTADORES?

El encuentro entre Piratas y Pijaos será transmitido en TV en la señal de ESPN 5 y online por Disney+.

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)

¡TOLIMA NO LO PASÓ BIEN!

Los Pijaos cayeron ante Millonarios en la última fecha del torneo y se alejaron del liderato.

¡CON LA CONFIANZA A TOPE!

En la última fecha del torneo, Coquimbo Unido celebró un triunfo ante Unión La Calera por 1 a 2. Esto les permite quedar cerca de la parte alta del torneo y así soñar con un bicampeonato.

Publicidad

¡A BUSCAR OTRO TESORO!

¡Muy buenas noches, redgoleros y redgoleras! Esta noche Coquimbo Unido quiere dar un paso clave por la clasificación a octavos de final visitando a Tolima. Un triunfo puede valer oro para los Piratas, ya que se adueñarían de la cima del Grupo B donde hoy están junto a Nacional.

Lee también
¿Dónde ver en vivo Tolima vs Coquimbo en Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Dónde ver en vivo Tolima vs Coquimbo en Copa Libertadores?

Figura de Tolima muestra el pavor que tienen antes de Coquimbo en la Copa
Copa Libertadores

Figura de Tolima muestra el pavor que tienen antes de Coquimbo en la Copa

La amenaza de Caputto para la visita de Coquimbo a Tolima en la Copa
Copa Libertadores

La amenaza de Caputto para la visita de Coquimbo a Tolima en la Copa

El canal que transmite Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima en Copa Libertadores
Copa Libertadores

El canal que transmite Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima en Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo