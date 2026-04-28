Figura de Tolima muestra el pavor que tienen antes de Coquimbo en la Copa: “Puede ser el final”

Una verdadera final se jugará este martes desde las 22:00 horas en Ibagué entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido, por la Copa Libertadores de América, donde los colombianos están apremiados.

El equipo chileno llega con buen pie al partido con los colombianos, puesto que en la fecha anterior dio el golpe y venció a Universitario por 2-0 en Lima, por lo que está en la lucha en el Grupo B.

En tanto, Tolima cayó en calidad de visita ante Nacional en Montevideo y suma apenas un punto, el conseguido en casa ante la U crema, por lo que el duelo ante Coquimbo es considerado como una “final”.

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Figura de Tolima califica como una “final” el partido con Coquimbo

Deportes Tolima está contra las cuerdas, así lo reconoce el capitán del equipo colombiano, Anderson Angulo, que en la previa al compromiso ante el campeón chileno indicó que lo único que les sirve es ganar.

“Para nosotros es una final. Tenemos una gran responsabilidad porque dependemos de este partido. Puede ser el final de esto si no logramos nuestro objetivo, por eso esperamos recuperar nuestro nivel”, dijo el defensor.

Tolima busca su primera victoria en la Libertadores. Foto: Deportes Tolima

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“Coquimbo es un equipo intenso, tiene extremos muy rápidos y un centrodelantero fuerte”, agregó sobre el juego del elenco Pirata.

Coquimbo Unido va por otra hazaña a nivel internacional en la Copa Libertadores y así acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En síntesis

Deportes Tolima enfrenta a Coquimbo Unido este martes a las 22:00 horas en Ibagué.

enfrenta a Coquimbo Unido este martes a las 22:00 horas en Ibagué. Anderson Angulo calificó el encuentro como una final decisiva para el equipo colombiano.

calificó el encuentro como una final decisiva para el equipo colombiano. Coquimbo Unido compite en el Grupo B tras vencer 2-0 a Universitario en Lima.

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La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores