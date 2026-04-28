La amenaza de Caputto para la visita de Coquimbo a Tolima en la Copa: “Vamos a ser competitivos”

Tras una semana de descanso vuelve la Copa Libertadores de América, y el campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, va por otro golpe en calidad de visitante, ahora ante Deportes Tolima.

El cuadro Pirata dio la sorpresa en la fecha pasada, puesto que le ganó por 2-0 a Universitario de Deportes en Lima, por lo que lidera el Grupo B junto a Nacional de Montevideo con 4 puntos.

El equipo chileno visita a Tolima en Ibagué este martes desde las 22:00 horas de Chile, encuentro que analizó el entrenador coquimbano Hernán Caputto, quien tiene mucha ilusión.

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Hernán Caputto habló en la previa al partido con Deportes Tolima

Hernán Caputto se refirió al desgaste físico que ha sufrido el plantel de Coquimbo Unido, sin embargo, asegura que serán competitivos ante Tolima en Colombia por la Libertadores.

“Estamos buscando la recuperación de los muchachos, que descansen y lleguen bien. Enfrentaremos un partido muy importante y vamos a estar en la mejor forma para ese compromiso“, dijo el ex arquero.

Caputto anticipa el partido de Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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“Estamos participando en varios frentes y queremos ser competitivos también en el campo internacional“, aseguró el ex DT de Universidad de Chile.

Una victoria sería fundamental para Coquimbo Unido, puesto que luego tendrá dos partidos seguidos como local y así buscar una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En síntesis

Coquimbo Unido visita a Deportes Tolima este martes a las 22:00 horas en Ibagué.

visita a Deportes Tolima este martes a las en Ibagué. Hernán Caputto prioriza la recuperación física del plantel para el compromiso en Colombia.

prioriza la recuperación física del plantel para el compromiso en Colombia. Grupo B es liderado por Coquimbo Unido con 4 puntos tras ganar en Lima.

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La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores