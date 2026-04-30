Días claves para el futuro de Brayan Cortés se viven al otro lado de la cordillera. El portero ha tenido gran nivel defendiendo el arco de Argentinos Juniors y despertó el interés de un gigante de ese país: Boca Juniors.

Así lo informaron desde suelo trasandino, donde el xeneize busca con urgencia un relevo de Agustín Marchesín, quien se rompió el ligamento cruzado. Por eso, el Indio cae parado en los planes del club.

Es ahí donde entra Colo Colo al baile, ya que aún es dueño de la carta del nacido en Iquique y en Argentinos solo está a préstamo. Eso sí, su actual club no quiere dejarlo partir por ningún motivo.

La fórmula de Colo Colo para ganar con Brayan Cortés

En Macul miran de reojo la pugna trasandina entre Argentinos Juniors y Boca por la carta de Brayan Cortés. El Bicho Colorado no se quiere desprender de él, pero Colo Colo tiene la última palabra.

Los albos son el dueño del pase de Cortés y si Boca finalmente quiere ficharlo, debe negociar con ByN para conseguir un préstamo al menos. Si suben la puntería, superarían la oferta de Argentinos Juniors.

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En caso que el elenco de La Paternal quiera tener la exclusividad del portero, debe comprar su carta tasada en 500 mil dólares. Ahí serían dueños del pase y podrían negociar libremente.

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Si eso pasa, Colo Colo vería un importante impulso económico por Brayan Cortés, en momentos donde se ajustan el cinturón tras una temporada sin ingresos por copas internacionales. Ahora Boca y Argentinos tendrán que definir el futuro del portero.