La selección chilena femenina Sub 17 venció por 2-0 a Paraguay el pasado jueves y cerró una sólida presentación que la deja invicta y como líder de su grupo de cara a la última fecha del Sudamericano Femenino que se disputa en suelo paraguayo.

Gracias al triunfo sobre las locales, el equipo dirigido por Vanessa Arauz depende de sí mismo: un empate ante las trasandinas les bastará para avanzar a semifinales como primeras de grupo.

Esto les permitiría seguir en carrera por el título y, además, acercarse a uno de los cupos al Mundial de la categoría, que este año se disputará en Marruecos.

¿Cuándo se enfrenta Chile vs. Argentina?

Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17 se jugará este domingo desde las 19:00 horas, con transmisión por la Señal 2 de T13 en Vivo, T13.cl y la app 13Go.

ver también Tabla: La Roja femenina sub 17 derrota a Paraguay y se pone primera camino al Mundial 2026

Esto necesita chile para clasificar

La Roja Sub 17 lidera el Grupo A con siete puntos, misma cantidad que Argentina. Sin embargo, la diferencia de goles favorece a las chilenas, que por ahora se ubican en el primer lugar.

A falta de una sola fecha para el cierre de la fase grupal, el combinado nacional buscará un triunfo ante las argentinas para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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Solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales del torneo, instancia en la que se disputarán un cupo al Mundial de Marruecos. En tanto, los equipos que finalicen en el tercer puesto deberán jugar un repechaje ante los perdedores de las semifinales del Sudamericano Sub 17.

En síntesis: