Chile vs Colombia: fecha, hora y transmisión del duelo por el Sudamericano femenino Sub 17

La Roja femenina Sub 17 quiere afianzarse en el grupo A y va por un nuevo triunfo en el Sudamericano que se disputa en Paraguay. El elenco dirigido por Vanessa Arauz ahora se mide ante uno de los rivales más fuertes como Colombia.

La selección nacional viene de un debut a lo grande con triunfo por 8-1 sobre Bolivia. Kiara Concha, Martina Carmona, Antonella Martínez, Amparo y el triplete de Catalina Muñoz fueron las goleadoras de la jornada.

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Tras ello, el equipo quedó libre y ahora vuelve a jugar en la fecha 3. En tanto, sus rivales disfrutaron de la fecha libre en el inicio del torneo, y posteriormente igualaron 1-1 con Argentina.

Por lo mismo, el encuentro de este martes 28 de abril en el Estadio CARFEM en la ciudad de Ypané. De sumar tres puntos podría ser clave para asegurar uno de los puestos de avanzada del torneo para Chile.

Así está el grupo A de Chile en el Sudamericano femenino sub 17

¿Cuándo juega Chile vs Colombia en Sudamericano femenino en Sub 17?

El duelo entre la Roja Sub 17 y Colombia se disputará este martes 28 de abril a las 19:00 horas de Chile. El encuentro será transmitido por Canal 13 en su señal de T13 y también por la señal de DSports. Además estará disponible la opción vía streaming en 13GO y DGO.

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Cabe consignar que solo clasifican los primeros tres de cada grupo a la siguiente fase de la ronda final. Tras ello, solo las cuatro primeras tendrán pasaje al Mundial.

En resumen:

La Roja femenina Sub 17 , dirigida por Vanessa Arauz , enfrenta a Colombia este martes.

, dirigida por , enfrenta a este martes. El partido se disputará el 28 de abril a las 19:00 horas en el Estadio CARFEM .

a las en el . Chile llega tras vencer 8-1 a Bolivia, incluyendo un triplete de Catalina Muñoz.

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