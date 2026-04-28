Este martes, Cecilia Pérez asumió oficialmente la presidenta de Azul Azul tras la salida de Michael Clark, que renunció la semana pasada. En la presentación, la exministra del deporte, habló en una conferencia de prensa sobre este nuevo desafío y reveló una importante meta: El regreso de Alexis Sánchez.

“Estoy agradecida del directorio. El comportamiento fue histórico. Hubo unanimidad por parte de los nueve directores que fueron elegidos en la junta. Han sido días con sentimientos encontrados, hoy con mayor tranquilidad y mucha alegría”, comentó de entrada ante los medios.

¿Alexis Sánchez llegaría a Universidad de Chile?

El tocopillano ha hecho público su cariño por la institución y, ante esto, la nueva presidente de Azul Azul lanzó tajante declaración que ilusiona a la hinchada sobre la repatriación del jugador que lleva más de una década fuera de Chile. “Lo dijimos con Chelo Díaz, con Charles Aránguiz, con Edu Vargas y también con Alexis Sánchez”.

“Cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano antes de que pase más tiempo”.

“Alexis sabe que, si quiere, esta va a ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul y falta él, que venga también a jugar y competir por la U de Chile.”

Este martes Cecilia Pérez asumió como presidenta de Azul Azul/Photosport

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El presente de Alexis en Sevilla

El “Niño Maravilla” pasa por un complejo momento en LaLiga donde su equipo está en plena zona de descenso. Asimismo, revelan que el jugador, que fichó por una temporada, no sería renovado y estaría evaluando opciones fuera de Europa.

“Está claro que Alexis en junio se va, no se lo van a renovar”, comentó Coke Hevia hace algunos días en Pauta de Juego.

El chileno estaría viviendo sus últimos capítulos en Europa/Getty Images)

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“Alexis tiene dos opciones para junio, por ahora, una que era latente y se ha ido desinflando, pero se puede activar con representación, pero tiene dos opciones y las dos son en el continente y en Argentina no es”.

En síntesis: