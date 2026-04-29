Cecilia Pérez dio un golpe al asumir la presidencia de Universidad de Chile al referirse a la opción de que Alexis Sánchez sea próximamente el próximo refuerzo del club, tras su opaca presentación en Sevilla.

“Tal como lo dijimos con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Edu Vargas, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis“, declaró en su primer día como presidenta azul.

“Yo espero que sea más temprano a que pase más tiempo“, agregó ilusionando a todo el pueblo azul con el retorno del último jugador de la Generación Dorada que queda en Europa.

Cecilia Pérez buscará la llegada de Alexis Sánchez a U de Chile

La confianza para que Cecilia Pérez fiche a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez termina contrato con Sevilla en pocas semanas más, por lo que es el momento preciso para que llegue a reforzar al elenco universitario con 37 años.

César Vaccia conversó con Redgol sobre este asunto y aseguró que “si dijo eso Cecilia Pérez, debo pensar que tiene argumentos sólidos para poder decirlo, sino sería un error. La verdad es que creo en las personas, parto con esa premisa”.

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Agregó que “tiene asidero, pues llegaron los jugadores de la U. Esos son hechos, no interpretaciones. Han repatriado a los jugadores de la U”.

ver también Generación Dorada azul: el plan de Cecilia Pérez para el fichaje de Alexis Sánchez por U de Chile

“Le tengo fe, porque Alexis necesita mucho afecto, no necesita plata. En este minuto necesita afecto para terminar bien y retirarse en gloria y majestad”, fue su argumento.

“No es una locura pensarlo, seguro que le dará una vuelta Alexis. Es un sueño que tenemos todos los azules”, manifestó sobre la decisión que tomará el formado en Cobreloa.

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Finalmente indicó que la llegada de Pérez a la U es buena “porque hay muchas cosas que políticamente se definen, con Conmebol, con contactos. Es un hecho positivo que además sea mujer. Más allá de las opiniones de la gente por su origen político”.