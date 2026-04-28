En esa conferencia de prensa de casi una hora que ofreció Cecilia Pérez tras asumir como la primera presidenta histórica de Azul Azul, una de las consultas aludió directamente a Alexis Sánchez y la posibilidad de buscarlo en el mercado de fichajes.

Y en su respuesta, que terminó con las puertas del Centro Deportivo Azul abiertas de par en par al tocopillano, aludió a los jugadores icónicos del Romántico Viajero que regresaron. “Tal como lo dijimos en su minuto con Chelo Díaz, con Charles Aránguiz. Con Edu Vargas”, expuso la otrora intendenta de la región Metropolitana.

“También con Alexis Sánchez. Cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano a que pase más tiempo”, aseguró Cecilia Pérez. Cree que la influencia de los compañeros que tuvo el Dilla en la selección chilena puede ser fundamental.

Cecilia Pérez reemplazó a Michael Clark en la presidencia de Azul Azul. (Javier Vergara/Photosport).

Por cierto, la exministra del Deporte dejó todo en manos del “10” del Sevilla, donde vive una situación complicada y lucha junto a Gabriel Suazo por evitar el descenso directo. Pero la declaración de interés ya está hecha. Ahora falta lo más difícil: allanar el camino mediante una negociación.

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La apuesta de Cecilia Pérez para ir por el fichaje de Alexis Sánchez

Cecilia Pérez sabe que tener a Alexis Sánchez en el plantel sería un golpe de efecto tremendo. Pero también que el Dilla es un futbolista costoso para el medio chileno. Aunque su salario en el Sevilla no grafique en lo absoluto la trascendencia de su carrera.

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“Alexis Sánchez sabe que, si quiere, esta será su casa”, manifestó la recién asumida timonel de la concesionaria. Fue entonces que se refirió a su banda de experimentados azules. Los referentes que tiene el equipo que dirige Fernando Gago.

Alexis tiene las puertas de la U abiertísimas. (Andres Pina/Photosport).

Ante eso, Pérez aseguró que “repatriamos a la Generación Dorada y falta Alexis Sánchez que venga a jugar y competir, club del que señaló que es hincha, más allá de que no se formó acá. Lo estaremos esperando”.

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