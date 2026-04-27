El tiempo pasa y fluye como el agua entre los dedos. Es lo que podría decir Alexis Sánchez, quien al despertar se dio cuenta que han pasado 20 años desde que jugó por primera vez con la selección chilena.

El tocopillano fue formado en Cobreloa, pero sus grandes condiciones hicieron que su talento se diera a conocer en todo país. En Calama, los mineros tenían un recurso natural más valioso que el cobre y prontamente todo el mundo lo sabría.

El debut de Alexis Sánchez con Chile

Cuando Alexis Sánchez todavía militaba en Cobreloa, recibió el llamado de Nelson Acosta para integrarse a la selección chilena de cara a un amistoso frente a Nueva Zelanda. El escenario era el Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, testigo privilegiado del nacimiento de una leyenda.

La Roja formó ese 27 de abril de 2006 con Miguel Pinto; Gonzalo Jara, Waldo Ponce, Claudio Muñoz y José “Firulais” Contreras; Jorge Ormeño, Dagoberto Currimilla, Rodrigo Millar y Jorge Valdivia; Eduardo Rubio y Juan Gonzalo Lorca.

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¿Y Alexis Sánchez? Bien dicen que lo bueno se hace esperar, ya que el tocopillano empezó en la banca, pero en el minuto 59 ocurriría la magia. El atacante loíno ingresó por Lorca, con la camiseta 10 en la espalda. Rubio anotaría el único gol del 1-0 para Chile.

Sánchez se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección chilena. No solo ganó dos Copa América, los primeros títulos oficiales de La Roja, sino que también se convirtió en el máximo anotador (51) y el jugador con más partidos disputados (168).

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Si bien hoy a los 37 años ya no es considerado en la selección, el propio Alexis Sánchez ha manifestado sus ganas de llegar a la Copa del Mundo de 2030. Suena difícil, pero también lo era que un niño de Tocopilla pusiera a sus pies en dos finales continentales a la Argentina de Lionel Messi. Quién le puede negar ese sueño al ya no tan Niño Maravilla.