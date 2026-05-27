Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aseguró que el delantero charrúa sigue siendo jugador del Cacique.

Salomón Rodríguez es un jugador que ha podido renacer en este 2026 tras un primer año desastroso en Colo Colo. A préstamo en Montevideo City Torque, el delantero charrúa ha podido brillar a punta de goles en su país.

Esta ha generado una ola de rumores en torno a su regreso al Cacique. Su cesión finaliza en diciembre, aunque siempre se puede negociar un regreso antes de tiempo si la situación lo amerita.

Al respecto el que salió a dar certezas fue Aníbal Mosa, quien tras la reunión de directorio de Blanco y Negro de este miércoles aseguró que el uruguayo sigue teniendo contrato con el Cacique y su posible regreso es algo que se conversará.

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Mosa y la posible vuelta de Salomón Rodríguez a Colo Colo

El presidente del Popular aseguró que “lo de Salomón Rodríguez viene a corroborar que sí tenía condiciones para jugar en Colo Colo. Quizás le costó adaptarse al salto desde un equipo de provincia a uno grande”.

“Salomón sigue siendo jugador del club y tendremos que conversar para ver qué hacemos”, agregó el puertomontino.

Salomón Rodríguez en esta temporada 2026 con el Montevideo City Torque ha disputado un total de 21 partidos, siendo 12 por el Apertura de Uruguay, dos por el Torneo Intermedio y siete por la Copa Sudamericana. Registra diez goles y dos asistencias en 1635 minutos de acción.

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Salomón Rodríguez está brillando en Uruguay tras un muy mal primer año en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que se fue del Popular mediante un préstamo sin opción de compra, por lo que al término del 2026 deberá regresar al Monumental. Su contrato con los albos es hasta diciembre del 2027 luego que Colo Colo comprará el 50% de su pase a Godoy Cruz de Argentina.

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En síntesis

El delantero Salomón Rodríguez registra diez goles en 21 partidos con Montevideo City Torque.

registra diez goles en 21 partidos con Montevideo City Torque. El presidente Aníbal Mosa aseguró que conversarán sobre el posible regreso del jugador charrúa.

aseguró que conversarán sobre el posible regreso del jugador charrúa. Colo Colo tiene contrato con el futbolista uruguayo hasta diciembre del año 2027.

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