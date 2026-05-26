El delantero fue fundamental y marcó un gol que, a la larga, valió el boleto directo a octavos de final. Primera vez que el equipo avanza a esta instancia en el torneo.

Salomón Rodríguez dejó Colo Colo después de un 2025 para el olvido y le ha dado un giro radical a su carrera. El delantero se ha transformado en una de las grandes figuras del Montevideo City Torque y este martes fue clave para meterlos en octavos de final de Copa Sudamericana 2026 con un golazo.

El atacante se vio obligado a salir del Cacique por un rendimiento paupérrimo y regresó a su tierra natal para reencontrarse. Desde entonces se ha hecho un pilar del cuadro charrúa y esta tarde lideró el empate 2 a 2 ante Gremio en Brasil, con el que sacan pasajes directos a la ronda de los 16 mejores del torneo.

Con su actuación, el atacante llegó a los 21 partidos, donde ha anotado 10 goles y ha otorgado 2 asistencias en 1.635 minutos. Números tremendos y que ilusionan en el Estadio Monumental, donde debe volver en 2027 para definir su futuro.

Salomón Rodríguez mete a Montevideo City Torque en octavos de Sudamericana y Colo Colo mira atento

Salomón Rodríguez sigue intratable y ahora es héroe del Montevideo City Torque. El delantero abrió la ruta del empate 2 a 2 ante Gremio que clasifica al cuadro uruguayo de manera directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Salomón Rodríguez anotó el primero de los goles con los que Montevideo City Torque se metió en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Montevideo City Torque.

Con un elenco brasileño obligado a ganar para quitarles la cima, los charrúas debieron aguantar como pudieron. No fue hasta los 36′ minutos que pudieron respirar un poco más tranquilos gracias a la aparición del ex Colo Colo.

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Salomón Rodríguez supo aprovechar un centro desde la izquierda e irrumpió en el área para pinchar la pelota, decretando el 0 a 1. El tanto fue clave, ya que terminó dejando cuesta arriba las cosas para el rival.

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Gabriel Mec 46′ anotó el empate que devolvió la ilusión, pero Franco Pizzichillo en los 83′ volvió a dejar en ventaja al Montevideo City Torque. Un penal de Carlos Vinicius a los 88′ nuevamente puso las cosas igualadas, pero a Gremio le faltó tiempo para lograr el milagro.

Este resultado le permite al elenco uruguayo avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final de un torneo internacional. Todo de la mano de un jugador que sigue perteneciendo al Eterno Campeón y que ilusiona de cara al 2027, donde deberá cumplir con el año de contrato que le queda.

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Salomón Rodríguez no es ni la sombra de lo que fue en Colo Colo y hoy brilla en el Montevideo City Torque, con el que alcanza la próxima ronda de manera directa. El delantero disfruta de su presente con el Cacique mirando atento parpa saber lo que hará con él.

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Así queda Montevideo City Torque en la tabla de posiciones de Copa Sudamericana 2026

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En resumen, Salomón Rodríguez y Colo Colo