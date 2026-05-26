El periodista Fernando Tapia desenmascara el plan de poner el estadio otra vez en la cabeza de los hinchas, para tapar otros problemas.

La construcción de un estadio para Universidad de Chile enciende la polémica con la dirigencia de Azul Azul, una vez que se conoció que la comuna de Lampa abrió las puertas para recibir al reducto, con un proyecto serio que beneficie a la zona.

Una luz de esperanza para algunos hinchas bullangueros luego de todos los líos judiciales activos de parte de la concesionaria, donde se comienzan a comprobar las relaciones con los ex controladores de Huachipato y Ñublense.

Pero esta información hizo explotar al periodista Fernando Tapia, quien desenmascaró el plan de reactivar el tema del estadio para tapar todo lo que está pasando en la U.

Loa hinchas de la U encendieron con la información del estadio. Foto: Andres Pina/Photosport

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Fernando Tapia revela la maqueta del estadio y el arquitecto que contrató U de Chile

Luego de que se divulgó una nueva información de parte de la fiscalía, que apunta a que las acciones de José Ramón Correa compró en Azul Azul, tiene clara relación con Patricio Kiblisky y Victoriano Cerda, lo que vuelve a dejar a la concesionaria en el ojo del huracán.

Entre este contexto, por otro lado apareció nuevamente la vieja confiable del estadio propio, que es un tema sensible para los hinchas bullangueros, lo que dejó en llamas al periodista Fernando Tapia en el programa “Pauta de Juego”.

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“¿Cuándo renuncio Clark? Hace un mes y yo les dije van anunciar el estadio, porque es el caballito de batalla para tirar humo. Esta vez, previendo que se venía, porque pudieron fabricar el escenario de barrera de protección, por eso llega Cecilia Pérez como vocera, contratan a Insulza con su amigo Correa, llega Francisco Aylwin que trabajó en comunicación de crisis con peso político. Por eso también Clark llega al ex ministro Cordero, entonces hay mucho dinero y prohibieron el trema”, comenzó su explicación.

“Iban hacer esto, para darle sustancia. Contrataron, yo dije una oficina de arquitectos, pero era sólo uno, el mismo que han encargado siempre para salvarlos, tiene una maqueta y la van a lanzar cuando crean. Yo tuve acceso a esas imágenes no estoy dispuesto a jugar el juego de humo, no voy a participar de ese juego”, precisó.

La U comienza a mirar nuevamente el tema del estadio de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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En ese sentido, profundizó en que “Max Sánchez Miller es el arquitecto y ya hizo la maqueta en Lampa. Aparece el alcalde que es hincha de la U. Está todo armado, no se compren ese caramelo, este es un directorio que carece de legitimidad, porque está compuesto y nombrado por Michael Clark en hechos formales que tiene el 70% más el 20% de Correa, tienen el 90% y designaron el directorio. Azul Azul no puede proyectar nada medianamente serio ni al corto plazo, porque para el fiscal, uno de los únicos elementos o recursos para recuperar algo de los estafados, son las acciones de azul azul. No tiene credibilidad, o que puedan anunciar, se acabó la mentira, se acabó“, finalizó.