La Fiscalía dio a conocer que Patricio Kiblisky y un socio de Victoriano Cerda pusieron los US$7.5 millones que el abogado pagó a la familia Schapira para hacerse del 21% de los papeles de la U.

A medida que corren las semanas va saliendo a la luz un secreto a voces y que por años se negó de ambas partes: el vínculo entre la cúpula de Huachipato y Azul Azul para manejar los destinos de la Universidad de Chile.

Es que según lo que dio a conocer Ciper Chile, la Fiscalía informó a la Corte de Apelaciones de Santiago que el abogado José Ramón Correa, hoy director del club, compró las acciones que pertenecían a la familia Schapira con dineros facilitados por miembros del cuadro acerero.

Hablamos del fondo de inversión Sportscap Credit Fund LLC constituido en Delaware (Estados Unidos) y administrado por Patricio Kiblisky, expropietario de Ñublense, y Jacques Gliksberg, socio del expropietario de Huachipato, Victoriano Cerda.

ver también Clark y “exprimidora de dinero” en U de Chile: El negocio con Huachipato y Ñublense

Millonario préstamo vuelve a vincular a Huachipato con Azul Azul

No es lo único. Según presentó el fiscal Juan Pablo Araya, que encabeza la investigación por el caso Sartor, esta misma empresa puso US$18 millones de dólares a la empresa Bulla Spa, sociedad creada por Michael Clark tras adquirir el 63% de las acciones de Azul Azul de forma irregular.

Y hay más. Este fondo de inversión dio un préstamo en 2024 por US$3.6 millones para financiar la compra de Huachipato a Cerda y Marcelo Pesce, en una sociedad que hoy administra Hernán Rosenblum. Un hecho que para la Fiscalía se entiende como “una red“.

En diálogo con Ciper, José Ramón Correa explicó que “fui yo quien lo contactó (a Kiblisky) para pedir el financiamiento de Sportcap, sabiendo que ese Fondo financiaba y había financiado operaciones de fútbol tanto a nivel local como sudamericano”.

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“Las condiciones las conversamos directamente con ‘Patrick’, sin que interviniera nadie más”, agregó el director de Azul Azul, quien descartó que Michael Clark se enterara de la compra de las acciones a la familia Schapira.

Nuevas pruebas del vínculo de Victoriano Cerda y Huachipato con Azul Azul (Photosport)

En síntesis

CIPER reveló que la Fiscalía investiga un millonario nexo entre Huachipato y la U .

. Un fondo vinculado al cuadro acerero financió la compra de acciones de Azul Azul.

financió la compra de acciones de Azul Azul. La red incluye préstamos por millones de dólares que cruzan a ambos clubes.

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