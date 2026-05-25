Jonathan Opazo, alcalde de la comuna, asegura que si hay un proyecto serio y responsable está dispuesto a dar luz verde.

El tema del anhelado estadio para Universidad de Chile comienza a tomar forma, luego que esta jornada el alcalde de un municipio abrió las puertas para revisar un proyecto.

Una extraña situación, cuando los jefes comunales se pelean para rechazar la idea, pero donde Azul Azul encontró un hombre clave para cumplir el sueño a los hinchas.

Se trata de Jonathan Opazo, el alcalde de Lampa, quien asegura que si la U presenta un proyecto serio y que traiga recursos a su comuna, son bienvenidos a su localidad.

“Si la U de Chile quiere impulsar un proyecto serio y responsable como la construcción de su estadio, en Lampa cuentan con un aliado“, explicó en conversación con radio ADN.

U de Chile asegura que ha hecho un trabajo silencioso para conseguir los recursos de un estadio. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Cecilia Pérez ataca a autoridades por negativas a estadio para la U: “Falta valentía”

Lampa acepta recibir el estadio de U de Chile

El estadio de Universidad de Chile siempre es sinónimo de problemas para los alcaldes, quienes rápidamente han salido a cerrar las puertas, como lo hizo hace algunos días La Cisterna.

Publicidad

Publicidad

Si bien es algo que en Azul Azul trabajan en silencio, ahora apareció el alcalde de Lampa para ofrecer ser la nueva sede de los azules, teniendo en cuenta que sea algo que ayude a levantar la comuna.

“El desarrollo de la comuna requiere de la inversión pública y privada. Por eso es que creemos que este proyecto de gran envergadura es beneficioso para nuestra comuna de Lampa”, explicó.

“Lampa es una comuna extensa de 452 kilómetros cuadrados y, por tanto, creemos que existen muchas posibilidades de poder emplazar un proyecto de esta envergadura que permita el desarrollo de empleo para nuestra comuna, de generar nuevos espacios deportivos y además nuevas inversiones que potencien el desarrollo de nuestro territorio”, profundizó.

Publicidad

Publicidad

La U podría tener la gran opción de un estadio. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también La Cisterna le pega portazo a albergar estadio de la U: “No hay ninguna posibilidad”

Cecilia Pérez hizo un llamado a los alcaldes por el estadio de la U

Fue la presidenta de Universidad de Chile, Cecilia Pérez, quien en las últimas horas había emplezado a las autoridades a nivel país para atreverse a trabajar en conjunto, donde ya salió el primer candidato en Lampa.

“Uno nunca puede renunciar a los sueños, porque tener un estadio es una necesidad para el país. Hoy no existe un estadio con estándar FIFA para jugar, por ejemplo, un Mundial. Por aforo no existe para jugar semifinales o finales de Copa Libertadores. Es una necesidad para nosotros por gastos operacionales y otras cosas, pero es un recinto que ganaría el país, la selección y otros equipos”, explicó en el diario La Hora.

Publicidad

Publicidad

“Por otro lado se necesita valentía de las autoridades regionales, autoridades comunales, autoridades presidenciales, que vean que es un recinto para el país y no llenen de problemas. Porque todos se oponen, autoridades que son hinchas dicen me encantaría pero en mi comuna no”, cerró.