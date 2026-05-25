La presidenta de Azul Azul acusó que no existe voluntad política para permitir la construcción del anhelado recinto para el club. "Te llenan de trabas", afirman.

Con el cambio de mando en la presidencia de Azul Azul, volvió a reflotarse la idea de la construcción del tan anhelado estadio para la Universidad de Chile. En esa línea, su actual timonel Cecilia Pérez entregó detalles de cómo va el proyecto.

En diálogo con La Hora, la dirigente explicó que “los últimos tres años hemos trabajado silenciosamente para darle forma a este sueño, para que sea una realidad, porque además es una necesidad”, para luego explicar cuándo se materializará.

“Eso se va a concretar cuando dos temas se conjuguen: primero, los recursos de un club que ya está saneado, lo que nos permitió ampliar la concesión, un requisito básico para construir un estadio, porque sino era imposible acceder a deudas de plazos razonables”, sostuvo Pérez.

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Cecilia Pérez devela la traba para el estadio de la U

Sobre el factor económico, la presidenta de Azul Azul agregó que “a partir del 2025, empezamos a prepagar la deuda existente con el Fisco, que vence el 2032. Con esto podemos apalancar más deudas para comprar el terreno si es privado y posteriormente vendría la venta naming, para un estadio de más de 40 mil personas que es lo que necesita la U. Eso por un lado”.

Pero es aquí donde Pérez revela la principal traba para concretar el sueño. “Por otro lado, necesitamos valentía de autoridad. Autoridades comunales, regionales y presidenciales, que vean que hay seguridad, que es un recinto para el país y no te llenen de trabas, que se oponga el concejo municipal”, afirma.

“Porque muchos nos dicen ‘me encantaría un estadio de la U, pero en mi comuna no’. Eso nos falta todavía”, finalizó la máxima autoridad del club que cumplió este fin de semana 99 años de existencia.

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