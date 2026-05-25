Se acerca el mercado de invierno para ver los fichajes de la U, donde Gago podrá imponer su estilo por primera vez en los azules.

Universidad de Chile mira de cerca el próximo mercado de fichajes con la ventana de invierno en la Liga de Primera 2026, lo que le permite traer tres refuerzos para la segunda parte del torneo.

En ese sentido los azules siguen con la base de un plantel que fue conformado por Francisco Meneghini y Manuel Mayo, en un proceso que duró siete partidos hasta el arribo de Fernando Gago quien está al mando.

Por lo mismo, muchos se atreven a pensar que el argentino jugará un rol protagónico a la hora de buscar los nombres para potenciar su plantel, de manera que sean jugadores de su confianza y que permitan afianzar su idea.

Todo esto, sabiendo que los mercados de fichajes de la U a mitad de temporada siempre han sido débiles y con un Mayo que se alineaba a la directiva: ¿Gago tomará las riendas?

Fernando Gago ha trabajado con la base del equipo de Paqui y Manuel Mayo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Manuel Mayo lidera el tema de los refuerzos en la U: ¿Cambia su rol con la salida de Michael Clar?

Fernando Gago evita hablar del tema de refuerzos para Universidad de Chile, en algo que lleva en secreto con Manuel Mayo en la interna del club, por lo que siempre se aleja de los comentarios.

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“Lo dije hace unas semanas, el tema refuerzos y salidas voy a esperar para hablar por respeto a los futbolistas, porque estamos en competencia”, explicó tras perder ante Cobresal.

Si bien ya no está Michael Clark al mando, Manuel Mayo debe definir su postura para el mercado, teniendo en cuenta que en la ventana de invierno de la temporada pasada se trajo a Sebastián Rodríguez y Felipe Salomoni.

Es acá donde hay voces que piden que Gago se empodere, teniendo en cuenta que dirige un plantel que no conformó, por lo que debe encaminarlo a su idea de juego, por lo mismo debe ser el responsable de los refuerzos.

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Por su personalidad, esperan que Gago tenga un plan para los refuerzos. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Gago debe tener una promesa desde antes de firmar con la U

Rodrigo Goldberg también tocó este tema en radio Cooperativa, donde asegura que, pese a los problemas dirigenciales y judiciales que le pegan a Universidad de Chile con Michael Clark, entiende que una figura como Fernando Gago debe tener las riendas en el proceso de refuerzos.

“Un punto que, yo creo, que si llegó un entrenador de la categoría de Gago llegó con un promesa de… llegó antes de todo lo que explotó, obviamente, pero tendrá que tener muñeca para negociar”, explicó en radio Cooperativa.

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“Se me ocurre que tenía cierta base para decir el segundo semestre traigamos a tal, tal y eso debe estar en la mesa de Manuel Mayo, pero el cómo habrá repercutido lo legal en eso… pero me costaría creer que Gago sea mansito y diga no me traigan nada porque el club está en problemas” detalla.

En ese punto le deja tarea al argentino: “Tengo la impresión de que tiene currículo para decir o me cumplen o… no digo que se vaya, pero que diga que no es lo que nosotros no acordamos”.

La U comenzó a definir los puestos para los refuerzos. Foto: Andres Pina/Photosport

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¿Qué refuerzos busca U de Chile?

Según información del mismo medio citado, en Universidad de Chile ya tienen estudiado las zonas a reforzar para el segundo semestre con el técnico Fernando Gago.

La idea es pode aprovechar bien el tiempo y los recursos, además de traer jugadores que se acoplen rápido a la idea que necesita el argentino, con condiciones claras.

“Un central zurdo y punteros por ambos lados es lo que busca la dirigencia de la U para el siguiente semestre”, detallaron.

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