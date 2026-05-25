La U espera su recuperación para que pueda jugar ante Concepción, además que ya tiene encaminada su renovación con el club.

Universidad de Chile regresó a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, luego de un fin de semana de descanso que entregó el técnico Fernando Gago para todo el plantel.

Uno que comenzará a vivir días cruciales es Matías Zaldivia, quien es uno de los referentes de la interna de los azules hace dos temporadas, por lo que su ausencia se ha hecho notar luego de una lesión ante La Calera.

Pero eso no es todo, porque también se ajustan detalles para la renovación de su contrato que finaliza al final de la temporada, donde en Azul Azul confían en poder extender el vínculo.

Matías Zaldivia se perdió el partido ante Cobresal. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Matías Zaldivia puede lograr un nuevo contrato con U de Chile

Uno de los problemas que debe resolver Fernando Gago en la previa del partido de Universidad de Chile ante Deportes Concepción tiene que ver con la recuperación de jugadores, en una lista que lidera Matías Zaldivia.

Según Marcelo Díaz en TNT Sports, ya se ha puesto atención en ver si “logran recuperar a Zaldivia, se irá evaluando, cumplió 15 días de la lesión y esta semana es clave para su regreso”.

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En ese sentido, confían que pueda volver ante Concepción, entendiendo que a Nicolás Ramírez todavía le queda una semana para poder volver a las canchas, por lo que se mira para más adelante.

Por otro lado, el defensor nacionalizado chileno está en días claves de su renovación, donde, el mismo periodista, aseguró que está todo a un paso: “Se ha ido avanzando con Zaldivia para llegar a un acuerdo”.