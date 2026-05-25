Más de 640 mil visualizaciones: El llanto de reconocido relator de River tras perder final ante Belgrano

El nombre de Hernán Santarsiero se volvió tendencia luego de que el cuadro pirata se quedara con el torneo de Apertura por 3-2. Tuvo que ser consolado por sus colegas.

River Plate no pudo quedarse con el campeonato de Apertura en Argentina y dejó escapar la chance de sumar una nueva estrella a su vitrina. El elenco dirigido por el “Chacho” Coudet cayó por 3-2 ante Belgrano y revivió los fantasmas del 2011 cuando se fue a la “B” y justamente ante los cordobeses.

El partido comenzó a favor de River, que no contó con Paulo Díaz ni como alternativa. Al minuto 17 el delantero Facundo Colidio puso el 1-0. Pero luego en el 25’ Leonardo Morales igualó todo. En el complemento Tomás Galván adelantó al millonario en el 59’ y todo apuntaba a que el partido se cerraba ahí.

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Pero en la última ráfaga de partido, Nicolás “Evita” Fernández primero de penal en el 84’ y luego con certero remate de zurda al 87’, logró darlo vuelta y conquistar el primer campeonato para Belgrado.

Un resultado que no pasó desapercibido en Argentina y que tras el pitazo final desató las cargadas de los hinchas contra River Plate. Es que teniendo uno de los planteles más caros de Argentina, no logró asegurar el triunfo y se transformó en el hazme reír en redes sociales.

Relator de River Plate rompe en llanto tras perder campeonato: “No es justo”

Así las cosas, uno de los momentos más comentados de la jornada fue el relato que realizó Hernán Santarsiero. El “Tano” es un reconocido hinchas de River Plate y por la señal de “Sintonía Monumental” relata todos los partidos del millonario.

El tema es que al ver la nueva caída de su equipo no pudo contenerse y terminó entre lágrimas su relato. Lo que se evidenció tras el 3-2 en el marcador y cuando ya no quedaba nada para el pitazo final.

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“Vamos River… viene el centro… River va a perder. River perdió el campeonato”, expresa emocionado y dejando el micrófono de lado.

“No es justo. Terminó el partido 3-2”, agregó para luego desatarse a llorar. Incluso su compañero de comentario lo abraza para consolarlo por el terrible momento. El registro solo en X ya superó las 640 mil visualizaciones.

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Pero mientras algunos siguen festinando con su caída, los hinchas de River Plate aplaudieron su cometido y destacaron su sinceridad para un momento de está magnitud. Incluso tuvo tiempo para enfrentar a esos “hinchas” que quisieron subirlo al columpio.

Así está el grupo de River Plate en Copa Sudamericana. El millonario busca olvidar la final perdida frente a Belgrano y el miércoles podría asegurar pasajes a octavos.

“River muchas veces me hizo llorar de alegría y también de tristeza (como ayer). No entenderlo habla mas de ellos que de mí”, respondió el “Tano” Santarsiero. Por lo que ahora da vuelta la página y se enfoca en la Copa Sudamericana. Este miércoles recibe al Blooming y un triunfo o hasta un empate podría dejarlo primero del grupo H.

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