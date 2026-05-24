Sin el defensor chileno, los millonarios de desmoronaron en los últimos minutos, algo que aprovecharon los cordobeses para abrir el fernet.

Toda una sorpresa en la final del fútbol de Argentina que paralizó al país, luego de que Belgrano le dio agónicamente vuelta el marcador a River Plate para vencer por 3-2 y coronarse campeón, destapando el fernet en toda la ciudad.

Con Paulo Díaz mirando desde las tribunas, al no ser convocado en el equipo del Chacho Coudet, parecía que los millonarios tenían el partido en el bolsillo para coronarse como el mejor del otro lado de la Cordillera, pero los piratas de Córdoba tenían algo más que decir.

Toda una sorpresa del cuadro que tuvo como la gran figura de la jornada a Nicolás Fernández, quien marcó los dos tantos que le dieron el título de campeón a Belgrano: lo celebra Rodrigo y todo el pueblo de Córdoba.

Uvita Fernández fue la gran figura en la final de Belgrano vs River. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Belgrano armó la fiesta pirata en Argentina

La fiesta que tenía armada River Plate en el fútbol de Argentina la tuvieron que tirar a la basura, una vez que Belgrano les dio vuelta el partido para ser los nuevos campeones.

Facundo Colidio abrió el marcador a los 17 minutos para los millonarios, pero los piratas demostraban en todo momento que querían coronarse jugando en su ciudad.

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Fue así como a lo 25′ Leonardo Morales marcó el tanto del empate y la ilusión para el pirata, en un entretiempo que decía que la segunda parte iba a ser con muchas emociones.

Así fue como a los 59′ Tomás Galván adelantó nuevamente a River, con problemas defensivos de Belgrano, pero fue el momento en que apareció la figura: Uvita Fernández.

Primero al convertir el empate a los 84′, tras un polémico penal que alertó el VAR, y tres minutos después Fernández se aprovechó de la desesperación de los millonarios para anotar el definitivo 3-2.

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