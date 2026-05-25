El cuadro millonario cayó en la final ante Belgrano y el defensa chileno cerró un pésimo primer semestre en el elenco argentino.

Una sorpresa de marca mayor se produjo este domingo, porque Belgrano de Córdoba ganó por primera vez un título en Argentina, tras vencer en la final a River Plate.

El Pirata dio vueltas las acciones en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se impuso por 3-2, gracias a una brillante actuación personal de Nicolás Fernández, quien marcó un doblete en el tramo final del encuentro.

En la tienda millonaria no fue considerado el defensa central chileno Paulo Díaz, quien desde el arribo de Eduardo Coudet tuvo escasa participación, por lo que piden su salida de River, a pesar de tener contrato vigente.

ver también Belgrano es campeón en Argentina: le dio vuelta el partido a River Plate de Paulo Díaz

Medio partidario exige la salida de Paulo Díaz de River

Paulo Díaz está totalmente cortado en River, y en el medio partidario La Página Millonaria fueron directos, puesto que piden que el ex Palestino se vaya del conjunto argentino.

“Ciclos cumplidos: los jugadores que deben irse de River a mitad de año y los que Coudet no puede sostener”, se titula la nota donde dan cuenta que el chileno es uno de los que debe partir del subcampeón transandino.

Paulo Díaz puede salir de River Plate. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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“Para cerrar la defensa, el otro que debe marcharse es Paulo Díaz. En verdad, su ciclo ya debió haber terminado hace tiempo, pero su elevado salario en River hace que pocos clubes puedan pagar lo que él pretende”, señala el citado medio.

“Con un año y medio más de contrato, el Millonario debe desprenderse del chileno a como dé lugar”, agregan.

Paulo Díaz tuvo un mediocre primer semestre en River Plate, donde apenas jugó un total de 8 partidos sumando todos los torneos, con cortos 379 minutos en el campo de juego.

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En síntesis

Belgrano de Córdoba campeón tras vencer 3-2 a River Plate en el estadio Kempes.

tras vencer 3-2 a River Plate en el estadio Kempes. Nicolás Fernández anotó un doblete decisivo para el primer título del equipo Pirata.

decisivo para el primer título del equipo Pirata. Paulo Díaz sumó ocho partidos y 379 minutos jugados en el primer semestre.