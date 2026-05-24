Lucas Passerini fue figura en la campaña del pirata campeón en Argentina, donde algunos recordaron sus tantos en Palestino y La Calera.

Belgrano de Córdoba se coronó campeón del fútbol de Argentina, luego de vencer por 3-2 en la gran final ante River Plate, siendo el primer título de su historia.

El cuadro del pirata contó con un conocido del fútbol chileno como titular, que era el llamado a ser la gran figura del partido, aunque el protagonismo se lo llevó Uvita Fernández.

Se trata de Lucas Passerini quien pasó por Palestino y Unión La Calera en la Liga de Primera, quien ahora sonríe en su país con una temporada consagratoria en su carrera.

Lucas Passerini en su último paso por Unión La Calera. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Lucas Passerini figura del Belgrano campeón

Lucas Passerini siempre aparece en los mercados de fichajes del fútbol chileno, tras importantes pasos en Palestino y Unión La Calera, además de una extensa carrera en el extranjero.

Pero fue con Belgran que alcanzó la gloria con un importantísimo título, en una temporada donde acumula 15 goles con la camiseta del pirata, que lo tenían como el jugador a seguir.

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Si bien no pudo marcar en la definición contra River Plate, que se definió de manera agónica, el ex goleador del fútbol chileno fue aplaudido por los hinchas por toda su entrega.

El argentino sumaba títulos con Guaraní en Paraguay, además con el Cruz Azul, por lo que tal como Belgrano, fue su primera copa en su país, donde quedó en la historia.

Mira los goles de Belgrano campéon:

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