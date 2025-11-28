La U de Chile no pierde el tiempo y está adelantándose en el mercado de fichajes para el 2026. El Romántico Viajero está negociando con sus refuerzos para el año que viene y hay un nombre que están mirando desde hace rato para potenciar su ataque.

Ante el nivel que ha mostrado Rodrigo Contreras, la inminente salida de Nicolás Guerra y las dudas sobre la renovación de Lucas Di Yorio, en el Bulla no quieren problemas. Es por ello que han comenzado a acercarse a un viejo anhelo: Lucas Passerini.

El atacante, que hoy milita en Belgrano y supiera brillar en nuestro país con la camiseta de Palestino, es el gran deseo de la dirigencia. Y este viernes su representante reveló no sólo que lo están buscando hace tiempo, sino que también que hay otros interesados.

Agente de Lucas Passerini echa al agua a la U y deja un preocupante aviso

Lucas Passerini está en la carpeta de la U para reforzar su delantera en la temporada 2026. El delantero está en la mira del Bulla para la próxima campaña y su agente metió presión al revelar algunos interesados que están en la pelea por sus goles.

Lucas Passerini la rompió en Chile con Palestino y ahora puede volver con la U. Foto: Photosport.

Diego Braga, representante del artillero, conversó con Cadena 3 y reveló que hay contactos con el jugador, pero nada formal en el club. “Hasta hoy nos llamaron muchos clubes, pero desde Belgrano todavía no se comunicaron“.

Pero lo que nadie vio venir era que el agente de Lucas Passerini echara al agua a la U y su deseo de tenerlo desde hace rato. “U. de Chile lo quiso siempre. Antes de que llegara a Belgrano ya lo tenían en carpeta“.

Fue tras ello que el representante del delantero avisó de los otros interesados. “San Lorenzo también lo quiso en el mercado anterior. Sarmiento lo quiere siempre. Platense ahora lo busca para jugar la Libertadores. Desde Alianza Lima también me llamaron. Estamos trabajando, pero esto recién arranca“.

Quedará esperar para ver qué pasos da el elenco estudiantil en la pelea por el goleador. Con esa competencia no será nada de fácil asegurarlo, pero en el CDA lo último que pierden es la esperanza.

La U está tras los goles de Lucas Passerini y puede haber importantes novedades en las próximas horas. El Romántico Viajero quiere tener su plantel listo antes de la pretemporada 2026 para así levantar por fin el título que se les ha escapado en los últimos dos años.

¿Cuáles son los números de Lucas Passerini esta temporada?

La U tiene en la mira a Lucas Passerini, quien en la temporada 2025 ha logrado disputar un total de 30 partidos oficiales con Belgrano. En ellos ha aportado con 3 goles y no tiene asistencias en los 1.216 minutos que ha estado dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U por ahora se enfoca en seguir peleando por la clasificación a Copa Libertadores. Este martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas el Bulla recibe a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

