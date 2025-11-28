¿Y la selección chilena? Esto dijo Manuel Pellegrini tras renovar su contrato con el Betis

Fueron varias semanas de rumores y de ilusión de que podía llegar a la Roja, pero finalmente Manuel Pellegrini renovó su vínculo con el Real Betis y seguirá siendo DT del conjunto verdiblanco por otra temporada. En Chile, tendremos que seguir esperando por ver al Ingeniero.

El entrenador terminaba su contrato en junio de 2026 y, mientras los días pasaban sin novedades con la dirigencia de los béticos, más crecía la ilusión de que podía llegar a Juan Pinto Durán e iniciar el nuevo proceso de la selección chilena. Pero no se dio.

Betis confirmó la noticia este viernes: “El Real Betis Balompié y Manuel Pellegrini han ampliado su vinculación por una temporada más. De esta manera, el entrenador chileno dirigirá al equipo bético hasta junio de 2027“.

Por su lado, el DT declaró: “Han sido seis años maravillosos, donde he sentido día a día el cariño de la hinchada. Hemos podido desarrollar un trabajo que con la parte directiva, la parte técnica y los jugadores ha permitido jugar instancias europeas y siempre con la ilusión de seguir creciendo”.

Horas antes de firmar su renovación, Manuel Pellegrini confesó que no se ha reunido con personeros de la ANFP ni acordado una futura llegada a la Roja. Eso sí, dejó abierta la puerta para dirigir al combinado en el futuro, quizás después.

“Ni he conversado (con la ANFP) ni ha venido ninguna delegación de la selección chilena para acá (…) Estoy muy contento y comprometido con el Betis acá, y también he dicho que me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena en un Mundial o Copa América“.