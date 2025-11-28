Se apagó definitivamente la ilusión de todo un país. La opción que Manuel Pellegrini sea el nuevo entrenador de la Selección Chilena se derrumbó, luego de hacerse oficial la renovación de su vínculo con el Betis español por una temporada más.

Pese al deseo de la ANFP, encabezados por Pablo Milad, finalmente el “Ingeniero” se mantendrá en Europa, donde ya es el técnico más longevo de las principales ligas del Viejo Continente, y recién podría tener chances de tomar La Roja a partir de julio del 2027.

Pero quizás el aspecto más relevante y que marca la diferencia entre una opción u otra es el económico. Y acá, el Betis le saca una abrumadora ventaja a la Selección, donde el mayor beneficiado con esta renovada oferta es el propio Pellegrini.

¿Cuál será el nuevo sueldo de Pellegrini en Betis?

El diario español El País entregó detalles del nuevo vínculo que el estratega nacional firmó con el cuadro de Heliópolis, el cual mantendrá el salario que actualmente percibe, para él y su cuerpo técnico, de US$10 millones de dólares.

De esta cifra, lo que gana Pellegrini por campaña en Betis son US$6 millones, es decir, cada 30 días le depositan en su cuenta corriente US$498 mil dólares. Por si fuera poco, la publicación confirma que recibirá un millonario bono y consigue clasificar a la próxima Champions League.

Para que se hagan una idea. La Selección Chilena le pagó por su contrato al perezoso Ricardo Gareca un salario anual de US$3.8 millones de la moneda estadounidense. Inalcanzable por donde se le mire. Capaz que en 2027 el “Ingeniero” cambie de parecer.

Los números del DT chileno en el cuadro andaluz

Desde su llegada al Betis en agosto de 2020 hasta la actualidad, Manuel Pellegrini registra un rendimiento del 56.12 por ciento, en base a 129 victorias, 76 empates y 70 derrotas. Como máximo logro destaca la obtención de la Copa del Rey 2022.

¿Cuándo es su próximo encuentro?

Ya con la renovación finiquitada, el enfoque para el entrenador chileno estará en el derbi andaluz de este domingo 30 de noviembre, cuando su equipo visite al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, desde las 12:15 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

