Pronósticos Deportes Copiapó vs Deportes Concepción: los Lilas van por el pase a la final

Deportes Copiapó vs Deportes Concepción, por la Primera B.

Deportes Copiapó será local ante Deportes Concepción en el partido de vuelta de las semifinales de la Liguilla de Ascenso. En la ida, los Lilas se impusieron por 1-0 con gol de su figura, Joaquín Larrivey. El León de Atacama buscará revertir la serie en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde venció al Conce por 2-1 en la fecha 21 de la Primera B.

Antes de que se inicie este encuentro, programado para este domingo a las 20:30 horas, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que los consideres antes de hacer tus apuestas. Además, con la guía Betano vs 1xBet podrás ver con claridad las diferencias en cuotas, funciones, apps y métodos de pago, para que elijas la opción que mejor se ajusta a tu estilo de juego.

Pronósticos para apostar en Deportes Copiapó vs Deportes Concepción

Total de goles: 2-3 1.98 Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey 2.12 Córners de Deportes Concepción: Más de 4.5 2.20

Una racha para Copiapó y Concepción

En 12 de los últimos 14 partidos de Deportes Copiapó como local, el marcador registró dos o tres goles exactamente.

También hubo dos o tres anotaciones en siete de los anteriores 10 encuentros de Deportes Concepción como visitante.

Total de goles: 2-3 – 1.98 en Betano

Joaquín Larrivey lidera la serie para los Lilas

Si el Conce llegó hasta las semifinales, es por el liderazgo y la capacidad goleadora de su delantero de referencia: Joaquín Larrivey.

El argentino de 41 años lleva tres partidos consecutivos anotando. Hizo tres goles contra Antofagasta, dos en la ida y uno más en el choque de vuelta. Ahora, le marcó al León de Atacama para llegar con ventaja al cotejo de revancha. En total, suma 17 tantos en 31 partidos en la liga.

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 2.12 en Betano

La fuerza del Lila también se refleja en los saques de esquina

El Lila es el equipo con el mayor promedio de córners a favor en condición de visitante en la Liga de Ascenso, con 5,69 por partido. En 11 de sus 16 juegos fuera de casa, alcanzó la línea de cinco saques de esquina a su favor.

Córners de Deportes Concepción: Más de 4.5 – 2.20 en Betano

Cuotas en Deportes Copiapó vs Deportes Concepción

